Jasmin Seppälä-Geerink ja Kerel van het Sterrebos
Jasmin Seppälä-Geerink ja Kerel van het Sterrebos Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Jasmin Seppälä-Geerink neljäs Gorla Minoren GP:ssa – Kerel van het Sterrebos on nyt "tosi fit"

Kahden viikon kisareissu Italiassa on alkanut hyvillä sijoituksilla 145-tasolla.
Julkaistu
