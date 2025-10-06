Jasmin Seppälä-Geerink neljäs Gorla Minoren GP:ssa – Kerel van het Sterrebos on nyt "tosi fit"

"Molemmat tuntuivat hyvältä ja tykkäsivät isosta ruohoareenasta. Isot areenat sopivat isoille hevosille. Huomaa, että ne viihtyvät siellä", Jasmin Seppälä-Geerink kertoo.Sunnuntaina kahden tähden 145 cm grand prix´ssa ratsuna oli Kerel van het Sterrebos (Quasimodo vd Molendreef - Oklund). Ratsukko sai uusinnassa yhden pudotuksen. Luokassa jaettiin myös FEI:n rankingpisteitä.Isokokoisen hevosen haasteena oli ratsastettavuus. Lisäksi se oli vielä aika keväällä vielä kokematon isoilla radoilla, eikä sen kunto aina riittänyt radan loppuun asti."Voimaa se on saanut hirveästi lisää, se on tosi fit tällä hetkellä. Kun sillä on voimaa kantaa itseään, mun ei tarvi sitä kantaa. Kaikki on helpottunut sitä myötä", Seppälä-Geerink kertoo.Myös 8-vuotias Attention Z (Atomic Z - Zirocco Blue) sijoittui neljänneksi 145-luokassa lauantaina. Hevosne ratsastettavuus on kehittynyt ja se hyppää aina välillä jonkun isomman luokan."Se on vähän tammamainen, pitää löytää yhteinen sävel. Välillä toimii jokin juttu ja viikon päästä voi olla eri jutut."Radalla hevonen haluaa aina mennä, mutta yksityiskohtia joutuu hienosäätämään. "Välillä pitää vaihtaa kuolainta ja nyt ratsastan sitä ilman kannuksia, se tuntuu olevan tyytyväisempi. Pikku juttuja pitää miettiä, että se pysyy tyytyväisenä. Se on sellainen leidi."Seppälä-Geerink jatkaa Gorla Minoressa myös toisen viikon, kisa jatkuu kolmen tähden kisana. Mukana Italiassa on koko perhe."Me otetaan tämä myös loman kannalta, käydään välipäivät vähän jossain", Seppälä-Geerink kertoo..Tulokset GPTulokset 145 cm