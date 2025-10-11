Jens Fredricson hurmasi yleisönsä Ypäjällä – "Moni huippuratsastaja on vienyt arvokkaat tietonsa mukanaan hautaan"

Ruotsalainen huippuratsastaja ja valmentaja Jens Fredricson saapui lauantaina Hevosopistolle vetämään koko päivän mittaisen esteratsastusklinikan. Karismaattinen valmentaja otti yleisönsä heti haltuun itseään vähättelevillä vitseillään ja intoa puhkuvilla vastauksillaan. ”On hienoa olla täällä”, hän toteaa klinikan alussa.Fredricsonin mukaan Suomen esteratsastuksen tulevaisuus näyttää lupaavalta. Pääpointit tiivistyvät yksinkertaiseen lauseeseen: ”help each other, and fix the money” – ”auttakaa toisianne ja korjatkaa raha-asiat kuntoon”.”On tärkeää tehdä mahdollisimman paljon yhdessä – treenata, kilpailla ja keskustella. Nyt tarvitaan vain tehokkuutta ja selkeitä tavoitteita", hän sanoo.Kyseessä oli Fredricsonin ensimmäinen vierailu Ypäjällä.”Yleisö oli aivan mahtava, siellä oli paljon opettajia ja valmentajia. Lisäksi puitteet olivat loistavat. Myös ratsastajat ja nuoret hevoset olivat upeita!".Klinikalta suoraan kisakentälleTämän vuoden tammikuussa FWB-tamma HR Helei (Celantus – Verdi) muutti Ruotsiin Varkaudesta Fredricsonin luokse. Hevosen ovat kasvattaneet Antti ja Karoliina Jauhiainen. Valmentajan mukaan hevonen on sopeutunut hyvin uuteen kotiinsa:”Tamma voi hyvin, kilpailen sillä tänä sunnuntaina Flyingessä 120-tasolla. Hevosella on kirkas tulevaisuus edessään, ja uskon, että siitä on GP-tasolle.”Ensi viikolla Fredricson starttaa Oslossa ykköshevosellaan Diarado's Rose Elithilla. Markan Cosmopolit, jolla Fredricson voitti joukkueMM-kultaa vuonna 2022, on toipumassa pienen loukkaantumisen vuoksi.Ratsastaja lähtee Norjaan hyvillä mielin. Odotukset Rosea kohtaan ovat korkealla.”Sen ura on ollut nousujohteista ja uskon, että se on jatkossakin sitä.” .Rumia sanoja ja haukkuja – Fredricson otti ohjat omiin käsiin sosiaalisen median suhteen.Klinikan päätteeksi Fredricson avautuu haastattelussa sosiaalisen median aiheuttamista vaikeuksista. Fredricson on ollut mukana luomassa uudenlaista keskustelupalstaa nimeltä Yeeha. Alusta on kohtaamispaikka hevosihmisille.”Sosiaalinen media ei ole hyvä paikka tiedon jakamiseen. Minulla on paljon hyödyllistä tietoa ratsastuksesta ja hevosista, mutta en voi jakaa sitä vihaajien takia”, hän harmittelee.Valmentaja tekee kuitenkin selkeän eron asiallisen kritiikin ja ilkeilyn välille:”On täysin ok sanoa, ettei pidä tavastani ratsastaa. Se ei ole vihaamista. Mutta se on, jos sanotaan, että ’olet v*tun tyhmä idiootti! Sinun ei pitäisi saada ratsastaa!' Se ei ole ok. Jos haluat vihata, tämä on väärä paikka. En hyväksy rumia sanoja tai ilkeyksien puhumista.”Yeehassa ei kuitenkaan ole kyse perinteisestä keskustelupalstasta. Sivustolla tiedotetaan myös hevosmaailman ajankohtaisimmusta uutisista ja kilpailutuloksista. Fredricson toimii sivuston keulakuvana, ja kirjoittaa alustaa varten miltei joka päivä. Hän kirjoittaa ja julkaisee yhden artikkelin viikkoon, vastailee kysymyksiin, ja päivittää uusia osia tekstipohjaisiin teoriakursseihinsa. ”Kyseessä on alusta, jonka avulla voin välittää hankkimaani tietoa eteenpäin. Se on kuin kirjasto – mutta kun kukaan ei lue enää kirjoja, tiedon täytyy olla jossain muualla. Liian moni huippuratsastaja on vienyt arvokkaat tietonsa mukanaan hautaansa”, valmentaja päättää..Sunnuntaina 11.10. julkaistaan laajempi katsaus Fredricsonin vetämiin harjoituksiin ja klinikan pääpointteihin.