Vuoden talentti, kuusivuotias No Nonsense Susanna Granrothin ratsastamana. Kuva: Anu Leppänen

Jens Fredricson: "Pitääkö meidän ruveta ostamaan hevosia Suomesta?" - No Nonsense HX on Talent of the Year

Kuusi kuusivuotiasta ja viisi viisivuotiasta nuorta estehevosen alkua esittelivät kykyjään Jens Fredricsonin ja Noora Pentin silmien alla Horse Show'n torstai-illan päätteeksi. Ruotsalainen huippuratsastaja Fredricson kehui näkemäänsä. "Pitääkö meidän ruveta ostamaan hevosia Suomesta?" hän ajatteli ääneen.