Jessica Jokiranta senioreiden PM-koulujoukkueessa: "Mietittiin tuossa, että mitä tekisin tällä kaudella"

Suomen joukkueet kesän parakoulu-, este- ja kouluratsastuksen Pohjoismaiden ja Baltian mestaruuksiin on nyt virallisesti julkaistu. ”Ollaanhan me suhteellisen tuoreita tällä tasolla”, 27-vuotias kouluratsastaja Jessica Jokiranta naurahtaa omalta osaltaan.Senioritasolla kilpaileva Jokiranta ja Dusty -hevonen (Uno Don Diablo – Loudini) starttasivat ensimmäisen kansainvälisen GP:nsä tämän vuoden toukokuussa. Juniori- ja nuorten tasolla Suomea edustanut ratsastaja osallistuu nyt pitkästä aikaa PM-kilpailuihin ja odottaa suorituksilta sujuvuutta.”Minulla ei ole sen suurempia tuloksellisia tavoitteita. Haetaan siistejä ja mahdollisimman virheettömiä ratoja. Ainahan sitä haluaa pyrkiä omaan parhaaseensa.”Kun maajoukkuevuosien jälkeen silloinen ykköshevonen jäi eläkkeelle, kilpaileminen väheni huomattavasti, eikä ratsastaja ehtinyt enää U25-ikäluokkiin. Vuonna 2023 Jokiranta muutti Englantiin valmentautumaan ja työskentelemään Kyra Kyrklundin ja Richard Whiten luokse. Kuuden kuukauden jakson päätyttyä hän suoritti oikeustieteellisen opinnot Turun yliopistossa, ja muutti tämän jälkeen Saksaan. Tällä hetkellä Jokiranta työskentelee etänä suomalaisessa asianajajatoimistossa valmentautuen ja kilpaillen Saksan kansallisella tasolla sekä kansainvälisellä tasolla.”Saksaan muuttaminen oli merkittävä steppi. Homma rullaa täällä: olen päässyt hyvin treenaamaan, kun valmentajat ovat koko ajan paikalla – tukena ”on a daily basis”. Pääsin vuosina 2024 ja 2025 kilpailemaan inter A- ja inter 2-tasoa. Tänä keväänä pääsimme GP-luokkiin. Täällä ja Kyran luona olen päässyt näkemään hyvää ratsastusta ja itsekin ratsastamaan paljon. Suomessa ollessa kentän laidalla ei ollut sitä valvovaa silmää”, Jokiranta pohtii.Melko nopean tasonnousun myötä myös hakeminen PM-kilpailuihin tuli puheeksi.”Mietittiin tuossa, että mitä tekisin tällä kaudella. Jokunen viikko sitten olimme kisaamassa Belgiassa Lierin kv-kisoissa. Aloin silloin miettimään, että pitkästä matkasta huolimatta olisi hienoa päästä kilpailemaan Ruotsiin, tarttua mahdollisuuteen. Saksasta on tosiaan pitkä matka ajaa, mutta on hienoa päästä reissuun, näkemään tuttuja ja tiimikavereita sekä taas kilpailemaan Suomen lipun alla.”Jokirannan mukaan ratsukon vahvuudet ovat sarjavaihdoissa ja passagessa, kun taas käynnissä työskentely jää välillä liian lyhyeksi.”Sitä on hankalampi esittää. Tarvitaan vielä parempaa flow’ta ja enemmän rentoutta, vaikka teknisesti kaikki onnistuukin. Mutta on meitä vaikeissakin kohdissa palkittu hyvillä numeroilla.”PM-kisojen jälkeen 16-vuotias Dusty pääsee vähän kevyemmälle.Lomailun jälkeen ratsukon on tarkoituksena kierrellä lisää Saksan kansallisia sekä mahdollisesti kilpailla myös kansainvälisellä tasolla.”Lähden Ruotsiin hyvillä mielin”, Jokiranta päättää.SRL tiedotti myös ikäluokkien EM-kilpailuihin liittyvistä valinnoista. Suomen kouluratsastuksen ponijoukkue on julkaistu, muut valinnat ovat vielä tekemättä. EM-kilpailut järjestetään heinä-elokuun vaihteessa Le Mansissa, Ranskassa. Myös Nannestadissa, Norjassa järjestettävän matkaratsastuksen PM-kilpailujen joukkue on julkaistu..PM-ratsukotEsteratsastusSenioritHanna Nordström – Iprimero, valm. Tjark NagelAnni Roslin – Dree van den Hoek Z, valm. Mikko MäentaustaMarika Rättö – Stolzenburg E, valm. Sanna BacklundMarina Ehrnrooth – QualimeSusanna Rautanen – For Treasure CL Z, valm. Sanna BacklundSophia Jurmo – Heliantus, valm. Sanna-Kaisa SelinVaralla, ei järjestyksessä:Sonja Mäkelä – Celtas QuenJenna Yrjövuori – LuiNuoretAlina Salo – Da Vinci, valm. Sanna BacklundAada Minea Hanhela – Lotus vd Bisschop, valm. Kari NevalaPatricia Ivanitsky – Birte Star K Z, valm. Kari Nevala, Sanna BacklundMona Relander – Ibeau SMH, valm. Valtteri GundersbyJunioritSani Illi – It’s Me G, valm. Sanna Illi, Kari Nevala, Markus BeerbaumIsabel Olsson – Genereux Fortuna, valm. Joep RajmakersNita Tolonen – Keep Going, valm. Kari NevalaVera Sorvoja – Little Q M, valm. Petra HeikkinenSofia Granat – Lecafu, valm. Sanna IlliIsot ponitAlexandra Saario – Bingo des Chenets, valm. Salla Jokela, Sanna BacklundPienet ponitAngelina Appelqvist – Karlos, valm. Johanna MikkolaHelga Huhtasalo – Flower, valm. Anna Viljakka, Sanna BacklundLapsetAnnika Grönroos – Gigant, valm. Mia MaukonenDoris Axelson – Quintessence, valm. Marina EhrnroothIsabella Therman – Berdien Z, valm. Petra HeikkinenMaiju Laituri – Hallo-Croket van Puyenbroek, valm. Kullo Kender, Markku SöderbergAlexia Nylund – Katarina, valm. Linn WidmarkHelga Huhtasalo – Ikon, valm. Anna Viljakka, Sanna BacklundKouluratsastusSenioritVille Vaurio – Dante, valm. Elisabet EhrnroothKatja Kuokka – Fillyhill's My Special, valm. Stella HagelstamJessica Jokiranta – Dusty, valm. Carolina McLeanU25Veera Paloheimo – Sanmourano van Nova Stables, valm. Jasmin SikströmNuoret ratsastajatAnniina Kolu – Ghana (varalle El Macho V.O.D), valm. Anu KorppooSohvi Rouvali – Fabian, valm. Hanne-Mari KiuttuUlrika Salminen – Gilmore MC, valm. Janne BerghVenla Lahtinen – Tempelhüter, valm. Kiki NybergVaralla:Minttu Polin – Jura JAZ, valm. Riitta HolopainenMila Pietarila – Fire Dream, valm. Terhi StegarsJunioritArmi Pietarinen – Lisbeth S, valm. Jasmin SikströmPeppi Kangasjärvi – Ds Smartakus, valm. Anna Kärkkäinen ja Anu KorppooAino Sellman – Lapinjärvi Sabroso, valm. Ville VaurioMikaela Sinda – Hagels DeBeers, valm. Kikko KalliokoskiVaralla:Lila Maijala – Fiona Verde, valm. Maiken Kuiv-LepistePonit joukkue-PM ja EM 2026Nelli-Maria Inna – Pin Rock's Devil's Double, valm. Katariina Pajari, Kikko KalliokoskiIida-Sofia Alasuutari – Praest's Cameo (itsensä vararatsastaja ponilla Cato 88), valm. Antonio Serrano-SilvaAino Hallasaari – Fairytale Twilight, valm. Anssi Tervo, Kikko KalliokoskiMaria Suhonen – Viljam, valm. Siiri KyröVaralla:Sini Shemeikka – Caramel Grey, valm. Kikko KalliokoskiPikkuponit EM 2026Viivi Ahola – Tynan Earl Grey, valm. Sara NiinimäkiLapset EM 2026Mea Klemola – Tinys's Big D, valm. Sanna Sivusalo ja Kikko KalliokoskiEnni Vähäsarja – Sylvian Joseph, valm. Tanja TakkulaTytti Kuukkainen – Kastell's Don Diego, valm. Hanne-Mari KiuttuMatkaratsastusSenioritNea Mickelsson – Aravai du Ribeyr, varahevosina Tersox ja Pryncess by HjamilaMinna Kostiainen – Pryncess by Hjamila ja varahevosena Efo pl oxNuoret ratsastajatTilda Vainio – Virkun VappuLinda Lampinen – La Esperanza