Jessica Jokiranta vasta aloittelee joukkueratsastajana senioreissa.
Jessica Jokiranta vasta aloittelee joukkueratsastajana senioreissa. Kuva: Jokirannan albumi
Ratsastusuutiset

Jessica Jokiranta senioreiden PM-koulujoukkueessa: "Mietittiin tuossa, että mitä tekisin tällä kaudella"

Jokiranta on treenannut pitkään Kyra Kyrklundilla ja Richard Whitella.
Julkaistu
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