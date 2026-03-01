Voittajan on helppo tuulettaa!
Voittajan on helppo tuulettaa! Kuva: Anu Leppänen
Ratsastusuutiset

Jo kolmas voitto Jone Illille - "Hienoa pärjätä myös pomon hevosella"

Kisan alussa ratsastaneen Denis Lynchin suoritus oli niin nopea, ettei Illi uskonut voivansa sitä päihittää. Lopulta hän oli sekunnin nopeampi.
