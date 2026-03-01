Jo kolmas voitto Jone Illille - "Hienoa pärjätä myös pomon hevosella"

Kolme kisapäivää, kolme voittoa. HIHS-viikonloppu on ollut niin menestyksekäs, että Jone Illi vain pudistelee päätään hämmentyneenä kertoessaan tunnelmiaan sunnuntaiaamun 145-luokan voiton jälkeen."Uskomaton fiilis. Näin alkupäässä menneen Denis Lynchin radan ja ajattelin, ettei siihen pysty. Se oli niin nopea. Ja sain siitä vielä sekunnin pois. Uskomaton hevonen", Illi kertoo.Voitto tuli Caprivilla (Carridam - Embassy I), joka on hänen työnantajaltaan Markus Beerbaumilta saatu ratsu. Voitostaan hän kuittaa palkintorahaa 7250 euroa."Hevonen hyppäsi älyttömän hyvin, tällä radalla kaikki menee niin kuin suunniteltiin. Vielä paremmin kuin suunniteltiin. Hienoa pärjätä myös pomon hevosella."Caprivia hän kuvailee yritteliääksi hevoseksi, jolla on "supertekniikka". "Sen pystyy tuomaan vähän lähellekin, eikä tarvitse huolehtia, että tapahtuisi etujalkavirhe. Olen tosi kiitollinen, että saan ratsastaa tuollaista hevosta." Aikaa ratsastaessaan Illi menee flow-tilaan, jossa hän ei enää mieti tekemisiään."Ei mun päässä liiku mitään. Täysin fiiliksellä, se tulee selkärangasta.".HIHS-viikonloppu antoi vielä enemmän kuin Illi osasi odottaa."Odotin menestystä ja sitä saatiin, mutta viikonloppu meni vielä vähän paremmin kuin odotettiin."Sunnuntai maailmancupiin Illi ei osallistu, eikä se harmita. Eilisessä GP-luokassa hän sai yhden pudotuksen Celtas Quillianilla (Uriko - Cancara)."Eilen oli iso askel, en halua vaatia hevoselta kahta päivää korkeampaa tasoa. Se teki eilen tosi hyvin ja hienoa nähdä, että se on valmis tälle tasolle. Ensi vuonna sitten."Illi palaa Saksaan ja huomenna on edessä työpäivä. Työnantaja on luonnollisesti ollut tyytyväinen ratsuttajansa otteisiin."Aamulla jatketaan ja ensi viikolla on kansalliset kisat. Sitten katsotaan, mitä pomo suunnittelee. Mulla on tästä eteenpäin kalenteri tyhjä, kaikki oli suunniteltu Helsinkiä kohti.".Tulokset