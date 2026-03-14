Joanna Robinsonilla epäonnea kisapaikalla – "Kypäräkin otti osumaa"

Olympiaratsastajamme Joanna Robinson on viettänyt talven Espanjassa muutaman hevosensa kanssa. Torstaina hän kilpaili pienen tauon jälkeen ykköshevosellaan Glamouralinella (Johnson – Samba Hit) Jerez de la Fronteran kansainvälisissä CDI3-kilpailuissa. Tulos 63,6 prosenttia oli ratsastajalle pettymys, sillä hän on yleensä ratsastanut 65 prosentin paremmalle puolelle. Mitä tapahtui?”En tiedä vaikuttiko se, mutta edellisenä päivänä kävi pieni onnettomuus. Vaikka olen yleensä supertarkka selkään nousussa, niin nyt sitten yritin nousta L' Express de Massan (Bordeaux – Xaquiro Cip) selkään betonimuurin päältä pesupaikalla. Siinä alkoi yhtäkkiä viemäri vetää ja suhista, ja hevonen, joka yleensä on maailman rauhallisin, pelästyi ääntä, ja putosin suoraan betonille. Syy oli täysin oma.”Robinson toteaa, että kypäräkin otti osumaa, mutta hän ei ensin tajunnut, että sattui. ”Oli varmaan niin paljon adrenaliinia veressä!"Seuraavana päivän kolotti joka paikasta, ja alkoi olla koko toinen kylki mustana. Verryttely Glamouralinella torstaina tuntui kuitenkin hyvältä, joten hän meni radalle.”En yhtään ajatellut kipua siinä. Voi olla, että istuin eri tavalla kuin yleensä. Glam oli vähän hidas, joten ratsastin sitä vähän liikaa. Se oli kuitenkin eka rata pitkästä aikaa, ja edellisellä kerralla se oli pukitellut lisätyssä laukassa", hän analysoi. "Ehkä tällä kertaa paras vire jäi sinne verkkaan. No, joka tapauksessa, piffipaffi, siirtymiset ja vaihdot epäonnistuivat, vaikka muuten oli ihan kivojakin pisteitä.""Harmittaa tietenkin.”Robinson oli ilmoittautunut myös viikonlopun kür- ja GP special-luokkiin, mutta hän teki päätöksen keskeyttää kisat ja lähteä kotiin.”Parantelen itseäni ja kuulostelen, miltä kroppa tuntuu. Ensi viikolla alkaa Sunshine Tourin kouluratsastus, sinne varmaan mennään jos kaikki on ok.”