Johansson on kyllästynyt kilpailemaan suomenhevosellaan vain helppoa A:ta. Kuva: Leena Alerini

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Johansson ja Unetun Elmo kahden suomenhevosluokan ja yhden vaativan B:n voittoon – katse kohti koulumestaruutta ja Rising Star -finaalia

Kolme luokkavoittoa, kaksi hevosta ja onnistunut viikonloppu.