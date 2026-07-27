Johansson on kyllästynyt kilpailemaan suomenhevosellaan vain helppoa A:ta.
Johansson on kyllästynyt kilpailemaan suomenhevosellaan vain helppoa A:ta. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Johansson ja Unetun Elmo kahden suomenhevosluokan ja yhden vaativan B:n voittoon – katse kohti koulumestaruutta ja Rising Star -finaalia

Kolme luokkavoittoa, kaksi hevosta ja onnistunut viikonloppu.
Julkaistu
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suomenhevonen
kouluratsastus
Anna Johansson
Unetun Elmo
My Emerald
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