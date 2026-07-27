Johansson ja Unetun Elmo kahden suomenhevosluokan ja yhden vaativan B:n voittoon – katse kohti koulumestaruutta ja Rising Star -finaalia

Anna Johanssonilla on takanaan onnistunut viikonloppu Kajaanissa. Ratsastaja voitti suomenhevosori Unetun Elmon (Silvolan Hemminki - Laguuna - Hermeli) kanssa viikonlopun molemmat suomenhevosluokat: lauantain helpon A:n prosentein 70,435 sekä sunnuntain vastaavan luokan prosentein 68,696. Lisäksi ratsukko voitti lauantain vaativan B:n tuloksella 64,926 prosenttia. Johansson kilpaili myös FWB-ruuna My Emeraldilla (Fernet 133 - Londonderry) ja voitti sunnuntain vaativa A/ pyhä Yrjö -luokan prosentein 66,757.Ratsukko sijoittui toiseksi lauantain vastaavassa luokassa tuloksella 65,048 prosenttia. "Meillä meni hyvin. My Emerald paransi paljon kakkospäivälle", ratsastaja kertoo.Suomenhevosoriin ja FWB-ruunan lisäksi Johanssonilta löytyy Emeraldin jälkeläinen, 4-vuotias Princely Buckle (Licotus). Sara Mönkkönen on kilpaillut nuorella hevosella nelivuotiskauden, mutta nyt ruuna on palaamassa kotiin. "Korpilahden kisojen jälkeen se pääsee lomailemaan pidemmäksi aikaa. Tarkoituksena olisi kilpailla sillä itse 5-vuotiskausi", ratsastaja suunnittelee..Ensimmäistä kertaa koulumestaruuksiin Johansson osallistuu tänä kesänä ensimmäistä kertaa suomenhevosten koulumestaruuksiin. Aiemmin keväällä ratsastaja kertoi, että koulumestaruus on aiemmin jäänyt väliin ratsukon keskeneräisyyden ja kür-ohjelman puutteen takia. "Nyt meillä on vapaaohjelma tehtynä. Mukava päästä näkemään, millainen kenenkin kesäkunto on. Lisäksi kilpailen Pohjola-sarjassa Unetun Elmolla Rising Star Touria. En osaa arvottaa, kumpi on kauden pääkisa. Emeraldilla kilpailen Small Touria. Tavoitteenani on päästä molemmilla hevosilla sarjakilpailujen finaaliin."Miksi kilpailette Rising Star Touria, ettekä Finnhorse Touria?"Olen kilpaillut helppoa A:ta jo niin pitkään, ja Elmo menee vaativaa niin kivasti", Johansson vastaa. Tulevaisuudessa ratsastaja toivoo pääsevänsä kilpailemaan GP-tasolla. "Emerald on nyt 13-vuotias, katsotaan ehtiikö meidän taidot kehittyä vai onko sitten 4-vuotiaasta seuraajaksi. Mutta se, että on noustu interiin asti on hienoa. Emerald on kuitenkin omakasvatti ja minulle tärkeä", ratsastaja pohtii. Johansson on tyytyväinen kuluneeseen kesään ja hevostensa kehitykseen. Eniten haasteita keskisuomalaiselle tuo työn ja hevosten sovittaminen hektiseen arkeen ja pitkiin välimatkoihin. "Työt meinaa haitata harrastusta, koska teen viikonloppuisinkin töitä. Keski-Suomi on siitä hyvä ja huono asuinpaikka, että kaikkialle on yhtä pitkä matka. Kisa- ja valmennusreissut ovat pitkiä, se vaatii veronsa", ratsastaja päättää. .Sunnuntain vaativa A/ pyhä Yrjö -luokan tulokset täältä. .Uusi tähti suomenhevostaivaalle, Unetun Elmo hävisi Ypäjällä Vekardolle, mutta voitti vaativan B:n .Voittoja, sijoituksia ja juhlapokaali kahdella Elmolla – "Olen otettu tästä huomionosoituksesta"