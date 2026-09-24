Suomenmestarin reality check: "Täytyy käydä säännöllisesti päivittämässä osaamistaan"

Tuore suomenmestari John Antell pakkasi kolme hevostaan, L'Intouchablen, Manten ja Famante Z:n, autoon ja ajoi Sipoosta Belgian Sentower Parkiin kahden tähden kisoihin.Kaksi kisaviikonloppua paikan päällä tarkoittaa suurin piirtein kolmen viikon matkaa.Se ei ole ilmaista, se vie aikaa, mutta se on pakko, jos haluaa menestyä esteratsastajana."Talli ja kaikki on Suomessa, mutta sitä joutuu vaan ajaa", Antell kuittaa. Käytäntö on muodostunut tutuksi. Hevoset viedään yleensä vuokrakarsinoihin Deurnessa tai Traversissa."Tällä kertaa tulin vajaa viikko ennen ekoja luokkia, että pääsin treenaamaan vähän Lucin (Steeghs) kanssa."Steeghs on Antellin valmentaja jo monen vuoden takaa. Tämä on suomalaisen esteratsastajan realismia. Antell toteaa, ettei Suomessa yksinkertaisesti ole vastaavia kisoja. Vaikka olisikin, Keski-Euroopan kahden tähden kilpailu on silti tasoltaan jotakin ihan muuta."Se Sentowerin kaksi tähteä on paljon vaikeampi kisa kuin vaikka Drammenissa tai jossain muualla, lähempänä Suomea."Tämä johtuu tietenkin siitä, että näissä Keski-Euroopan kisoissa on niin hyviä ratsastajia, että ratamestarin on otettava se huomioon ratoja rakentaessaan."Paljon parempia ratsastajia, kerta kaikkiaan", Antell täsmentää. Hän toteaa huomanneensa, että jos luokassa on LR-listan 300 parhaan joukosta vaikkapa 10-20 nimeä, se näkyy välittömästi radan rakennuksessa."Ei se ratamestari halua, että kaikki tulee nollilla maaliin. On pakko rakentaa isoa ja vaativaa. On laukattava enemmän, radat täällä ovat tosi sujuvia, 375 tai 400 metriä minuutissa. Jos menee vaan kotona treeniroundia kivalla mukavuusaluelaukalla, kyllä se rytmin muuttaminen tänne tullessa on vaikeaa!"Ja sitten hän saa vastaansa juuri ne rankingin kärkinimet radalla, joka on heidän tasonsa vuoksi iso, vaikea ja ajan suhteen tiukka. Se ei ole helppo yhtälö.Osallistuminen tällaiseen luokkaan on reality check, jonka Antell tekee 3–5 kertaa vuodessa."Kyllä se riittää, varsinkin jos on hevosia jotka on sillä tasolla. Mutta jos pitää kokonaisen välivuoden, sen kyllä huomaa omissa valmiuksissa. Aika äkkiä se tatsi häviää."Antellin mielestä on mukavaa tehdä kaksi viikonloppua ja aloittaa kisaviikonloppu vähitellen, lämmittelyluokalla, kuten tänään tapahtui. Hän meni L'Intouchablella 135-luokan alle. Samassa luokassa viikonloppuaan aloitteli myös Anna-Julia Kontio, ja luokan voitti suomalainen Remy Aerts Supremella.Antell paljastaa, että Suomesta tulijalta menee aina hetki, ennen kuin tekeminen päivittyy tälle kovemmalle vaikeustasolle. Ja kun Suomeen palaa, menee jonkin aikaa, ennen kuin ihminen valitettavasti valahtaa entiselle mukavuustasolleen."En mä tiedä mistä se loppujen lopuksi johtuu, että näin siinä vaan aina käy ja se tatsi katoaa. Varmaan me ihmiset vaan ollaan sellaisiksi rakennettuja, että me pyritään kaikessa aina sille omalle mukavuustasolle, haluttiin tai ei."Antell ei pyri mukavuustasolleen. Tänä viikonloppuna hän tähtää sunnuntain 145 sentin GP-luokkaan.Torstain lämmittelyluokan tulokset täällä