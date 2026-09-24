L'Intouchable käy kolmen viikon kisamatkalla.
L'Intouchable käy kolmen viikon kisamatkalla. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Suomenmestarin reality check: "Täytyy käydä säännöllisesti päivittämässä osaamistaan"

Esteratsastaja John Antell lähti pariksi viikoksi Belgiaan. Koska on pakko.
Julkaistu
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