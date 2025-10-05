John Antellin johdolla kaksoisvoitto Suomeen Tallinnan 145-luokassa – "Se meni ihan näppärästi"

Eilen illalla suomalaisratsastajat ottivat kaksoisvoiton Tallinna Horse Show´n 145 cm luokassa, kun voittoon ratsasti John Antell ja kakkossija meni Petra Heikkiselle.

Antell teki hevosellaan I´Intouchable (Untouched - Kannan) yli sekunnin nopeamman radan kuin Heikkinen ja Oechie-K (I M Special de Muze - Beaulieu´s Think Big). Voitostaan hän kuittasi 7050 euroa.

"Se meni ihan näppärästi. Oli kiva, kun oli molemmat hevoset uusinnassa", Antell kertoi.

Oli selvää, että uusinnassa haetaan voittoa eikä säästellä sunnuntain itäliigan maailmancupia varten.

"Ajattelin, että nyt se kannattaa se mahdollisuus käyttää. Se harmittaisi enemmän, jos olisin jättänyt toisella hevosella uusinnan menemättä säästellen tälle päivää ja sitten tulisi yksi puomi alas."

Mantella Antell sai uusinnassa yhden pudotuksen ja oli luokan kuudes.

Molemmat hevoset hyppäsivät myös sunnuntain 150 cm maailmancupin osakilpailun.

"Mante on vasta 8-vuotias ja tämä oli vasta sen toinen isompi luokka. Se oli oikein hyvä, mutta loppupuoliskolla pakka hieman levisi. Tulos ei ole maailman paras, mutta olen tyytyväinen hevoseen. Sillä näyttää olevan skouppia, tarvii vain enemmän rutiinia ja voimaa. Se on niin nuori näihin luokkiin, joten saa olla armollisempi."

Mantella tuli sunnuntaina neljä pudotusta. Myös I´Intouchable sai kaksi pudotusta.

"Se oli ehkä vähän väsähtänyt, kun eilen oli uusintaluokka ja ratsastettiin voitosta. Se oli hyvä, mutta ehkä vähän jalat alkoivat painaa."

Hevoselle sopisi paremmin, jos isojen luokkien välillä olisi välipäivä. Varsinkin jos on uusintaluokkia.

"Sillä ei ole yhtäpaljon skouppia kuin Mantella, jolloin se joutuu käyttämään kroppaansa paljon enemmän."

Hallikausi jatkuu kuun lopussa Ruotsin Jönköpingissä kansallisessa kilpailussa, jossa on tarjolla 150-luokkia.