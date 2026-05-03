Kapteeni Mikko Mäentausta Jone Illille Bremenissä: "Olisi kiva, jos voittaisit"

Bremenissä kilpailtiin vappuviikonloppuna isot kansalliset estekisat, sekä nurmella että hiekalla.

Kilpailu huipentui sunnuntain GP-luokkaan, jossa sekä Illi, että Nordström starttasivat. Jone Illi Celtas Quillianilla ja Annina Nordström Esquirella ja Fuzhoulla.

Yleisöä oli paikalla kiitettävästi ja Clipmyhorse kuvasi. Liput liehuivat ja oli suuren urheilujuhlan tuntua.

Niinpä lähtölistallakin oli kovia saksalaisia Marco Kutscherista alkaen. Mutta eivät he nuorelle suomalaiselle Jone Illille pärjänneet.

Hänet esiteltiinkin yleisölle junioreiden EM-voittajana ja Beerbaumien ratsuttajana. Ja hetkeä myöhemmin Illi oli voittanut viikonlopun 150-pääluokan ja 2000 euron ykköspalkinnon.

"Sanoin kyllä Jonelle, että olisi kiva jos voittaisit siellä", Suomen estemaajoukkueen kapteeni Mikko Mäentausta kertoi ennen luokkaa ja totesi luokan jälkeen, että "noudatti ohjeita".

"On kyllä kova kaveri. Lahjakas alun alkaen ja aina ollut oikeassa systeemissä, niin pyörä pyörii oikeaan suuntaan", hän tuumaili. Hän ei ollut paikan päällä, vaan Tuusulan Derbyä Ainossa seuraamassa, mutta kertoo olleensa itse aikoinaan samaisen kisan GP:ssä toinen.

Illi voitti lauantaina 145 sentin aikaluokan, mikä on jo kova saavutus.

"On, ilman muuta. Mutta GP on aina GP", Mäentausta jatkoi leppoisaan tyyliinsä.

Illi ratsastaa tänä vuonna Suomen nations cup -joukkueessa molemmissa osakilpailuissa, sekä Tanskan Martoftessa parin viikon päästä että sen jälkeen Norjan Drammenissa.

Annina Nordström otti Fuzhoun kilpailuihin, kun ulkokausi alkoi, huhtikuun alussa. Ratsukko oli viime viikonloppuna kolmas kahden tähden GP-luokassa Puolassa. Bremenin GP:ssä tuli perusradalla yksi pudotus."Hyvin on lähtenyt käyntiin ulkokausi."

Parin viikon päästä myös Nordströmillä on nations cup -kisat Suomen joukkueessa, mutta tämän vuoden päätavoite on Aachenin MM-kisoissa. Kvaalit sinne on hankittuna ja tarkoitus on osallistua Fuzhoulla.

"Sitä kohti rakennetaan", Nordström toteaa.

Hän pitää hollanninruunan hallikaudella kotona, sillä ei hypätä talvella ollenkaan. "Täytyy säästää hevosta, jotta sen ura voisi jatkua mahdollisimman pitkään", Nordström toteaa.

"Kyllä se hallissakin yrittää parhaansa, mutta se on parhaimmillaan isoilla kentillä, ulkona."

