Jone Illi kilparatsastamisesta Belgiassa: "Oikeastaan ainoa asia, jota haluan tehdä"

Kaksi viikonloppua peräjälkeen Belgian Lierissä kisanneet suomalaiset pärjäsivät vallan hyvin. Jone Illi keräsi sijoituksia keskiviikkona, jolloin tuli KWPN-ruuna Its Me G:llä (Eldorado vd Zeshoek - Heartbraker) voitto 135-luokassa ja FWB-ruuna Gregory Greenillä (Eldorado vd Zeshoek - Zymbal) sija 12.

FWB Celtas Quillian (Uriko - Cancara) oli torstaina 14. sijalla 140-luokassa, Sani Illi oli perjantaina KWPN Gigantilla (Up To Date -Balougran) sijalla 11 ja FWB Backwoods Challengerilla (Chacco-Blue - Darco) toinen, sekä Nita Tolonen BWP-tamma Manouscha van't Steenputjella (Indoctro - Darco) neljäs 120-luokassa perjantaina.

Jäljellä on vielä sunnuntaina Jonen 130 GP KWPN-ori Lotolla (Diamant de Semilly) ja ko 17 Suomen aikaa alkava 145 GP Celtas Quillianilla, Sanin 135 -luokka Gigantilla ja 130 GP Backwoods Challengerilla. Nita Tolonen starttaa sunnuntaina niin ikään 130 GP:ssä KWPN-ruuna Keep Goingilla (Carambole - Otangelo).

Radoissa on täysi työ, todettiin jo viime viikonlopun jälkeen. Ratsastajat kertovat, että kisoissa on selkeä ero 1* ja 2* radoissa ja huomauttivat, että Keski-Eurooppaan on pakko mennä, mikäli mielii pärjätä.

”Ei Suomenkaan radoissa mitään vikaa ole, mutta hevoset ovat sellaista, ettei siellä voi rakentaa vaikeampia ratoja. Täällä esimerkiksi kahden tähden ranking-luokat ovat vaikeampia, kuin mikään luokka, mitä ratsastin Helsingissä ja hevoset ovat uskomattomia”, Jone Illi pohtii.

Sanna Illi antaa painoarvoa myös ratsastettavien areenoiden kokoeroille: ”Helsingin areena on pienempi, kuin täällä, jossa pitää oikeasti laukata sujuvasti ja etäisyydet ovat pidempiä. 2* luokissa myös tehtävät tulevat kaarteen jälkeen todella nopeaa”.

”Belgiassa on myös pakko rakentaa vaikeampaa, sillä jos luokassa on yli 100 starttia ja siitä iso osa pääsee uusintaan, niin luokat venyvät järjettömän pitkiksi”, Jone lisää.

Mitäpä sitten nuoriso pohtii omasta tulevaisuudestaan, kun koti on kaukana Keski-Euroopan hevosurheilun sykkeestä.

”Haluaisin toki ratsastaa täällä kilpaa. Se on oikeastaan ainoa asia, mitä nyt haluan tehdä, mutta kotonakin on hyvä hevostilanne ja saan ratsastaa paljon. Tänä talvena minulla on noin seitsemän hevosta käytössä ja Sanilla neljä”, Jone kertoo.

”Olemme siinä mielessä onnellisessa asemassa, että hevosenomistajat ovat antaneet hevosia kisattavaksi. Täälläpäin maailmaa se on normaalia, toivoisin sitä samaa Suomeenkin. Hevosenomistajat voisivat rohkeasti antaa hevosiaan junnujen ja nuorten käyttöön. Meillä on hyviä FWB-hevosia, joita voisi tuoda kansainväliselle tasolle”, Sanna tähdentää.