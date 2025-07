Jone Illi lähtee loppukesästä Saksaan. Kuva: Leena Alérini

Jone Illi lähtee Beerbaumille: "Tämä on hieno mahdollisuus"

Osoite varmistui, se on Saksan Thedinghausenissa. "Siellä on osaavia ihmisiä, sehän on ilmiselvää", Illi riemuitsee.