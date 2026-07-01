Jone Illi syrjään nations cupin semifinaalista, Aura Vasama tilalle

Nations cup -joukkueen kapteeni Mikko Mäentausta kertoo NC-joukkueen tunnelmista. Peelbergenissä hypätään ilman Jone Illiä.”Näin kävi, mutta onneksi saatiin Aura Vasama Jonen tilalle. Ja kun Juulia Jyläs oli muuten hyppäämässä Peelbergenissä, niin saatiin hänet joukkueen vararatsastajaksi. Odotukset ja toiveet ovat korkealla, meillä on vahva joukkue.””Ei mitään vakavaa, mutta Jonelle sattui pieni lastausonnettomuus”, kertoo ratsastajan äiti Sanna Illi. ”Käsi jäi vaan jotenkin väliin ja hän joutui hakemaan siihen muutamat tikit. Haavat ovat pieniä mutta aika syviä. Mutta elossa poika on, erittäin elossa”, hän nauraa.Nations cupin Pohjoisen alueen ryhmästä menee 5 joukkuetta finaaliin, joka järjestetään syyskuun alussa Sveitsin Avenchesissa.Euroopassa on puhuttu paljon viime aikojen helteistä ja monia kisojakin on peruutettu, mitä kapteeni ajattelee asiasta?.Suomalaisratsastajat kärvistelevät Keski-Euroopan hirmuhelteissä: "Kuin saunassa olisi koko ajan". ”Mielestäni hevoset kestävät erittäin hyvin kuumuutta. Toki niitä täytyy hoitaa hyvin, viilentää ja juottaa. Ja isompiin kisoihin osallistuvat hevoset ovat erittäin hyväkuntoisia. Että en pidä kuumuutta suurena ongelmana hevosille.”Entä ratsastajille?”No olen itse kisannut +40 asteen helteessä eikä se ollut ongelma. Täytyy vain muistaa juoda koko ajan paljon.”Nations cup -luokka ratsastetaan pe 3.7., se on kaksi kierrosta 150 sentin tasolla.Suomen joukkueessa ratsastavat:Annina NordströmAura VasamaJasmin Seppälä-GeerinkNiclas AromaaJuulia Jyläs .Maailmanranking 5/2026: Jone Illi hiipii kohti kärkeä, mutta jättiloikan toukokuussa teki Niclas Aromaa.Nikke Aromaan surut ja ilot: "Kun sitten kiipesin satulaan, tuli valtava hyvän olon tunne".Suomi nations cupin avauskisassa viidenneksi – "Kivaa ja helppoa", summasi Niclas Aromaa