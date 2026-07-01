Jone Illi ja Celtas Quillian Drammenin NC-osakilpailussa.
Jone Illi ja Celtas Quillian Drammenin NC-osakilpailussa. Kuva: Kristian Strøm
Ratsastusuutiset

Jone Illi syrjään nations cupin semifinaalista, Aura Vasama tilalle

Mahdolliset helteet eivät pelota maajoukkuekapteenia.
Julkaistu
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