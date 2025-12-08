Jone Illi ratsastaa, ratsastaa, ratsastaa: "Kisoissa saatetaan käydä viitenä päivänä viikossa"

Viikonloppuna Peelbergenissä olivat Kenneth Varsanpään Celtas Quillian ja Starlight, mutta myös saksalaiset Caprivi 23, Lucato Mad JO ja Chandera Rouge PS. 14 starttia, yksi voitto ja neljä sijoitusta, joista paras Quillianilla, neljäs sija 145 sentin LR-luokassa ja 2820 euron palkintorahat.Hädin tuskin Jone Illi palasi Peelbergenistä, kun maanantaina lähdettiin nuorempien hevosten Campsite PS:n ja Oriskanyn kanssa kisoihin Luhmüleniin, jossa niille oli 120- ja 110-luokkia."Ollaan just paluumatkalla, hevosenhoitaja ja mä", Illi kertoi maanantai-iltana, hevosautossa, matkalla Thedingausenin kotiin. Suomalainen hevosenhoitaja, siis. Heitä on Markus ja Meredith Beerbaumin tallissa paljon, siellä ovat tietysti pitkän linjan ammattilaiset Anu Harrila ja Ninna Leonoff, mutta myös lukuisa määrä uudempia. "Niinpä en puhu täällä paljoakaan saksaa. Mutta vaikka päivisin kuulen lähinnä suomea, olen kuitenkin oppinut jo aika hyvin ymmärtämään saksaa", Illi raportoi. Kisapäiviä saattaa olla viikossa jopa viisi. Sellainen kehittää. Ja Illi on luonnollisesti tällaisessa elämässä elementissään. Se tuo vissin rentouden ja rauhan tekemiseen, kun takaraivossa on tieto, että kisapäivä on huomennakin, eikä seuraavan kerran vasta kuukauden päästä. "Pystyy oikeesti keskittymään."Tällä hetkellä isoa hyppääviä hevosia on vain yksi, Quillian, mutta Illi sanoo, että lähitulevaisuudessa tilanne saattaa hyvinkin muuttua.10-vuotiaaksi kääntyvä tamma Caprivi (Carridam - Embassy) hyppäsi viikonloppuna nollanollaa 140-tasolla ja lienee pian valmis tasonnostoon. Ulrike Schröderin omistama tamma on hypännyt edellisen ratsastajansa Julian Goldmeierin kanssa kansallisia 145-150-luokkia ja vaikuttaa Illin mielestä todella kyvykkäältä."Se meni tosi kevyesti sen minkä meni Peelbergenissä ja pystyy lähitulevaisuudessa tekemään ranking-luokkiakin", Illi arvioi. Hänen sydämensä palaisi isoihin luokkiin jo nyt, mutta tällä hetkellä on tyydyttävä siihen tietoon, että se päivä on pian edessäCeltas Quillian voisi hypätä isompaa, mutta Illin työ ratsuttajana määrää ne kisat, joihin viikonloppuisin mennään. Sinne mennään, minne saa optimaalisen määrän hevosia. Kolmen tähden kisat eivät ole välttämättä optimi, eikä niissä ole välttämättä luokkiakaan koko kilpailutettavalle nuoremmalle hevoskaartille."Mutta tiedän, että Scotti on tosi hyvässä vireessä ja Starlight samoin", Illi toteaa. Hän laskee Starlightin tulevaisuuden isojen luokkien hevosiin. "Siinä on paljon hevosta, vaikka se vielä toistaiseksi vähän vihreä vielä onkin." Illi sanoo, että hänen hevostilanteensa on varsin hyvä."Ennen kaikkea se, mitä mä olen oppinut täällä tänä aikana, tulee auttamaan todella paljon sinä päivänä, kun niihin kolmen, neljän ja jopa viidenkin tähden kisoihin sitten mennään. Uskon, että niissä pystyy menemään niin, että on varma olo, ja uskoisin, että tekemään tulostakin."Illin muuttunutta istuntaa on kommentoitu paljon. Yhdennäköisyys, istunnan eleettömyys, alkaa muistuttaa keskieurooppalaisen ammattilaisen siluettia - ehkä jotain Daniel Deusseria. Tämä saa Illin naurahtamaan. "Se on hyvä. Mä olen kuullut tota nyt paljon. Kyllä omastakin mielestä ratsastus on kehittynyt."Se ei ole mikään ihme, eikä se ole sattumaa. "Ei mulla ole koskaan aiemmin ollut mahdollisuus saada sitä oppia minkä olen täällä saanut. Tietotaito on täällä ihan uskomaton ja mulla on huipputiimi ympärillä. Suurin kiitos kuuluu Markukselle (Beerbaum)."Kisakausi ei ole vielä tältä vuodelta ohi. Seuraava kisamatka kahden tähden kisoihin Riesenbeckiin alkaa keskiviikkona. Entä sen jälkeen? Töitä on sen verran, että Illi ei ole aivan varma siitä, pääseekö käymään Suomessa jouluna.Ratsastuksessa on 15 hevosta ja niistä Illi ratsastaa päivittäin kymmenisen, vähintään."Mutta olis se kiva jouluna kotona käydä. Vaikka pari päivää."