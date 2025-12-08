Jone Illi kerryttää tietotaitoaan.
Jone Illi kerryttää tietotaitoaan. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Jone Illi ratsastaa, ratsastaa, ratsastaa: "Kisoissa saatetaan käydä viitenä päivänä viikossa"

Thedinghausenin nuori suomalaisratsastaja imee työpaikassaan oppia ja kehittyy harppauksin.
Julkaistu
Loading content, please wait...
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi