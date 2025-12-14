Jone Illin kansainvälinen vuosi päättyi Riesenbeckissä – "Paras fiilis mitä on ikinä ollut"

18-vuotias ratsastaja tavoitettiin sunnuntaiaamuna Saksan-kodistaan. Hän oli ratsastanut jo parit hevoset, teki loppukäyntejä ja alkoi pikkuhiljaa valmistautua sunnuntain kisamatkaan Verdeniin.Aiemmin viikonloppuna oli kahden tähden kansainväliset CSI-kisat Riesenbeckissä. Nämä kisat päättyivät lauantaina. Koitos päättyi Jone Illin osalta lauantain 145 GP:hen FWB-ruuna Celtas Quillianin (Uriko - Cancara) kanssa , jossa vastassa oli sellaisia nimiä kuin vaikkapa Ludger Beerbaum, Illin valmentajan markus Beerbaumin kuuluisa isoveli. Ja monta muuta kovaa ammattilaista."Riesenbeckissä usein on", Illi kuittaa tyynesti.Saksalainen olympiaratsastajakonkari vei voiton, sillä Illi teki kalliin virheen perusradalla, otti kaarteessa pari askelta liikaa, josta koitui 15 sekunnin sadasosaa ylimääräistä aikaa, jonka takia uusintaluokka meni yhden aikavirheen takia sivu suun. "Vähän oon pettynyt, mutta en nyt tiedä, hevonen on hemmetin hyvässä iskussa, kun näin jälkikäteen ajattelee", hän sanoo. No, se oli Ludger Beerbaumin onni. Illi katsoi Beerbaumin perusradan tarkkaan, uusintaa hän ei nähnyt, joten ei ottanut kantaa siihen, oliko Beerbaum voitettavissa. Torstain 145-luokassa ainakin oli, sillä Beerbaum jäi samaisella Dynar-hevosellaan (Diamant de Semilly - Clarimo) Illin taakse, joka oli neljäs. Perjantaina oli tamma Caprivin aika hypätä 145-luokka. Tällä kertaa ei ollut tarkoitus voittaa, katsoa vain miten tamma toimii tällä estekorkeudella."Hyvin toimi. Saumaton yhteistyö."Mitä sanot kuluneesta vuodesta?"Hyvä kausi, vaikka alkukaudessa oli vähän hakemista. Selkeä ero tuli kv-tuloksiin melkein heti sen jälkeen kun tulin tänne Saksaan, Markukselle. Paras fiilis mitä on ikinä ollut."Päätös Saksaan lähdöstä oli uran kannalta hyvä päätös. Ei vaan siksi, että Suomessa ei pääse kilpailemaan, koska kilpailuja ei ole. "Tämä on hevosmaa ja se ammattimaisuus vaan näkyy ihmisissä, se näkyy kisoissa, se näkyy kaikessa, ihan kaikessa. " Tulokset täällä