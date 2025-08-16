Jone Illi Saksassa: "Täällä ratsastetaan vähän eri tyylillä"

”Olen ollut täällä reilun viikon, ja on kyllä mennyt tosi hyvin. Täällä on hyviä hevosia ja olen tykännyt todella paljon”, Saksaan kotiutunut Jone Illi kertoo. Hiljattain 18 vuotta täyttänyt Illi on muuttanut ratsuttajaksi Markus Beerbaumille. Ratsastaja on päässyt tutustumaan nuoriin hevosiin ja talon tapoihin sekä päässyt myös kilpailemaan:”Olin eilen ja toissa päivänä kansallisissa Teuto Rising Stars -kilpailuissa, siellä tuli hyviä tuloksia. Yhdellä 8-vuotiaalla tuli voitto, toisella hyppäsin hevosen ensimmäisen 130-luokan”, hän kertoo.Päivät Beerbaumilla ovat olleet Illin mukaan antoisia. Ratsastaja herää kuudelta aamutalliin, jonka jälkeen hän ratsastaa muutaman tunnin eri hevosia. Tällä hetkellä Illillä on yksi 5-vuotias, yksi 7-vuotias ja kaksi 8-vuotiasta. Ensi viikolla hevosia pitäisi tulla vielä lisää. Hommaa ei kuitenkaan ole ollut Illin mielestä vielä liikaa:”Hevosten ratsastamisen jälkeen jeesailen sen mitä pystyn. Asun noin kymmenen metrin päässä tallista. Tuntuu, että ei ole ollut vielä liikaa tekemistä”, hän kertoo.Illi ratsastaa sileällä yleensä itsenäisesti, mutta Beerbaum valmentaa aina esteissä.”Olen kyllä tykännyt todella paljon Markuksen tyylistä. Hän on varmasti yksi maailman parhaista valmentajista, en ole ikinä kuullut hänestä sanottavan mitään huonoa. Täällä ratsastetaan vähän eri tyylillä kuin olen tottunut: vielä pehmeämmällä kädellä, mun pitää ratsastaa enemmän jalalla. Tuntuu, että olen oppinut nyt lyhyessä ajassa todella paljon. Opin joka päivä jotain uutta”, hän iloitsee.Illin mukaan tallilla vallitsee ”suomalainen mafia” – tallilla on neljä suomalaista hevosenhoitajaa.”Olemme puhuneet Markuksen kanssa englantia, saksa ei vielä lähde mulla. Mutta aika paljon tulee puhuttua suomea suomalaisten kanssa”, hän sanoo.Illi lähtee hakemaan omia hevosiaan, Celtas Quilliania (Uriko - Cancara) ja Starlightia (Twilight - Los Angeles) Suomesta ensi viikolla. Samalla hän käy kutsunnoissa.”Mietin, että pystyisinkö menemään urheilujoukkoihin. Mutta armeija on ehkä enemmän ensi vuoden juttuja. Katsotaan”, hän päättää..Tänään 18 vuotta täyttävä Jone Illi ei kaipaa B-suunnitelmaa.Jone Illi lähtee Beerbaumille: "Tämä on hieno mahdollisuus"