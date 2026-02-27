Jone Illille kansainvälinen 140-voitto: "Kun pilli soi"

Maamme-laulu soi Messukeskuksen kansainvälisellä areenalla Jone Illin ja Starlightin (Twilight - Los Angeles) palkintojenjaossa. "Hevonen tuntui jo verkassa tosi hyvältä", Illi tuumasi tyytyväisenä. "No se meni just niin kuin suunniteltiin", myhäili Illin pitkäaikainen Suomen valmentaja Kari Nevala, joka oli tänään apuna Messukeskuksessa.Eli miten?"Hyvin. Voitosta, totta kai, se ei varmaan jäänyt epäselväksi."Suurin ero tuli yhdessä käännöksessä, Nevala luonnehti. "Ja tulee ero siinäkin, että kun pilli soi, Jone lähtee yleensä ratsastamaan ihan tosissaan. Toisilla on enemmän sitä.""Oli vähän fiilistäkin tänään", kakkoseksi luokassa ratsastanut Marina Ehrnrooth totesi. Ei ollut ihan niin sulava rata kuin Jonella. Mutta huomenna 140 GP sitten!"Aiemmin päivällä Illi hyppäsi 145-luokan Celtas Quillianilla sillä mielellä, että huomenna sen kanssa on viikonlopun päätavoite GP. Eli oli päätetty ratsastaa valmisteleva rata lauantaille. "Mietin kyllä radalla, että ottaisiko kuitenkin pari käännöstä, mutta huomista ajatellen en kuitenkaan tehnyt niin. Laitoin hevosen vähän työskentelemään radalla ja yleensä se kantautuu seuraavalle päivälle", Illi paljasti.Loppuilta menee niin, että hän käy Horse Show'n vipissä syömässä, moikkaamassa hevosenomistaja Kenneth Varsanpäätä ja siinä päivä on. Onko viiden tähden GP:n voittaminen sinun vaiheessasi uraa mahdollista?"Kai se mahdollista on, mutta ei se varmaan ole todennäköistä. En panisi pahakseni, jos niin kävisi."."Suomenhevoset on hauskoja"Illi ehti haastattelun jälkeen antaa ohjeet lauantaina oman suomenhevosfinaalinsa ratsastavalle Fatima Mattilallekin, jonka hevonen Kivimetsän Tähti ajautui tänään perjantaina turhan lähelle esteitä ja pudotti kahdesti.Illi kysyi ensin, mikä on korkeus ja mietti hetken. "Ratsasta fiiliksellä ja reippaasti kaarteisiin, niin voit sen jälkeen odottaa kohti estettä."Kokemusta rodusta on. Illi kertoo ratsastaneensa hopealle suomenpienhevosten estemestaruuksissa Päivi Liimataisen hevosella Rinkki (Rinsse - Piston Varjo)..Tulokset täällä