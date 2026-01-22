Jone Illille Peelbergenissä kahden tähden 145-voitto Celtas Quillianilla: "Hyvältä tuntuu, tosi hyvältä"

Kisaviikonloppu Hollannin Kronenbergissa alkoi pikemminkin hyvin. Jone Illi ja Celtas Quillian osallistuivat 55 ratsukon ranking-luokkaan tänään torstaina. Ja voittivat sen. Palkintorahaa luokkavoitosta rapsahti isomman kuukausipalkan verran, 7050 euroa. Kahden tähden CSI-kisojen 145-luokan voittaminen ei ole ihan tavallista herkkua kenellekään, saati sitten 18-vuotiaalle suomalaisratsastajalle itse kouluttamallaan hevosella."Edellisestä kerrasta on yli kaksi vuotta, se oli Tallinnassa vuonna 2023", ratsastaja muistaa kuin apteekin hyllyltä.Tunne on hyvä, suorastaan huikea."Mutta mä tiesin, että hevonen on todella vireessä. Se on ollut siitä lähtien kun me täällä Thedinghausenissa ollaan oltu", Illi sanoo. "Hyvältä tuntuu, tosi hyvältä."Myös Anni Hjerpe oli Callboyllaan vedossa ja sijoittui samassa luokassa nollanollatuloksella neljänneksi. Nämä luokat ovat täynnä kokeneita kansainvälisiä nimiä Martin Fuchista Gerrit Niebergiin ja Gerco Schröderiin, joten pärjääminen on kaikkea muuta kuin helppoa. Viikonloppu on vasta edessä ja Illillä on mukanaan viisi hevosta. Quillianin lisäksi Beerbaumien omistamat Chadera Rouge Ps, Campsite PS, Zenzero 4 ja Ulrike Schöderin nimissä oleva tamma Caprivi, jota palkintojenjaosta palannut Illi oli juuri huoltamassa."Tossa se istuu vieressä. Tai siis mä istun sen vieressä", hyväntuulinen Illi kommentoi. Se on vuorossa perjantaiaamun 140-luokassa heti ensimmäisenä, kello 9:ltä.Tulokset täällä