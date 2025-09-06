Jonna Aaltonen jatkaa kür-finaaliin Ermelossa: "Buranan ja Strepsilsien voimalla"

Kahdesta suomalaisesta pararatsastajasta toinen, ryhmässä 5 ratsastava Jonna Aaltonen mahtui Laxton For U:n (Bocelli - Zuldenwind) kanssa 67,57 prosentillaan sunnuntain freestylefinaaliin Hollannin parakouluratsastuksen Euroopan mestaruuksissa tänään lauantaina. Ratsukko jatkaa ryhmän V kahdeksan parhaan joukossa huomiseen finaaliin, Para Grand Prix vapaaohjelmaan musiikilla. Laura Kangasniemi ja Goldprins olivat tänään ryhmän IV kahdeksansia, mutta kahden karsintapäivän yhteistulos ei riittänyt finaalipaikkaan. Kangasniemen tulos oli 67,8. Lauantaina ratsastettiin parojen grand prix B -ohjelma ja se sujui paremmin. Etenkin raviohjelma. Käynnin kautta vaihdot sen sijaan eivät onnistuneet ihan nappiin, ja ne ovat kertoimella kaksi. Oma fiilis oli parempi kuin mitä tuomaripisteet antoivat ymmärtää. Heidän joukossaan oli sellaisia, jotka eivät ole Aaltosta aiemmin paljoa arvostelleet, jolloin pisteet eivät nouse siinä missä tunnetumpien ratsukoiden. Pisteiden haitari ulottui 69,3:sta 65,5:een.Kysymykseen, eikö tuollainen harmita, Aaltonen vastaa, että se kuuluu tähän lajiin."Ken lähtee leikkiin, sen leikin kestäköön", hän sanoo. "70 prosenteille tarvitsee ratsastaa myös paremmin", hän jatkaa. "Ja olisin pystynyt myös ratsastamaan paremmin, istua paremmin ja pitää jalat lähellä niissä vaihdoissa esimerkiksi. Ei niissä mitään isoa virhettä ollut, mutta ne olisivat voineet olla laadukkaammat. Ne ovat siinä pituushalkaisijalla, niin ne ovat aika näkyvällä paikalla. Sinne jäi pisteitä, mitä olisi voinut ottaa, mutta se on aina helppo olla jälkikäteen viisas."Aaltonen huomauttaa, että kärjessä on äärimmäisen hienoja hevosia. Hollantilainen Britney de Jong on kilpaillut Caramba N.O.P:lla (Tuschinski - I.P.S. Gribaldi) nuorten ratsastajien kansainvälisiä luokkia vielä helmikuussa 2020, piti taukoa kansainvälisiltä radoilta yli vuoden, jonka jälkeen vaihtoi paraan. Sound check on tehty ja finaaliin Aaltonen valmistautuu aikaisella nukkumaanmenolla. Matkan aikana äitynyt kurkkukipu vaivaa. "Buranan ja Strepsilsien voimalla mennään.""Huomenna vetcheck on klo 7.40. Sen jälkeen palataan vielä hotellille aamupalalle ja pakkaamaan ja sitten menoksi."5-ryhmän tulokset täällä4-ryhmän tulokset täällä