Jonna Aaltonen sai sen, mitä lähti hakemaankin, finaalipaikan. Kuva: Leena Alerini
Jonna Aaltonen jatkaa kür-finaaliin Ermelossa: "Buranan ja Strepsilsien voimalla"

Jonna Aaltonen kvaalasi jatkoon ja saavutti näin tavoitteensa: ratsastaa finaalissa.
Julkaistu
