SM-kulta ja uusi onni – Jonna Aaltosen elämässä kulkee nyt

Toinen mitali kaulassa. Tämä oli odotettavissa, vai mitä?"Ei sitä koskaan voi olla varma, mitä tulee", tuore pararatsastuksen Suomen mestari Laxton For U:lla (Bocelli - Zuidenwind), Jonna Aaltonen toppuuttelee vastaukseksi, vaikka oli näissä kisoissa kilparatsastajana omalla tasollaan, ainoa, joka ylitti tuloksissa 70 prosentin tason. Pararatsastuksessa kilpailijoita ei koskaan ole suuria määriä. Woikoskella nähtiin kahdeksan pararatsukkoa, mitä Aaltonen pitää hyvänä määränä.Toki oli odotuksia kuitenkin. "Meinaan sitä, että kun pääsee ylipäänsä starttiin, se on jo jotain!"Woikosken SM-kisoissa kaikki loksahti kohdalleen. Radalla meni hyvin, ja myös C-tuomari Marko Björs antoi kehuja."Lohis oli kivasti mun kanssa. Meillä oli tosi hyvä flow. Eilen se oli vielä vähän villi". Aaltonen kommentoi. Tulostaulu näytti yli 73 prosentin tulosta, mikä alkaa jo lähestyä kansainvälistä huipputasoa."Ainahan niitä voi parantaa, kun ei vielä sadassa prosentissa olla."Voisiko sata prosenttia joskus rikkoutua?"Tuskin sitä ikinä rikotaan."Parannettavaa Aaltonen löytää silti helposti."Taivutukset voisivat olla vähän paremmat, muoto hieman kootumpi ja joissakin kohdissa suoritus terävämpi. Mutta kun pieniä puolikkaita pisteitä saa siellä täällä ylöspäin, siitä se tason nousu tulee. Seiskapuolikkaat kaseiksi ja kasit kasipuolikkaiksi ja sitä rataa."Erityisen tyytyväinen hän oli näissä kisoissa käyntiin, jonka kanssa oli aiemmin kansainvälisillä radoilla ongelmia."Nyt se oli hyvä. Kehuja tuli kaikesta: musiikista, koreografiasta ja ratsastuksesta. Positiivisin mielin ollaan."Uusi onniMenestystä siivittää elämä kilpailujen ulkopuolella. Aaltonen, 46, on uudessa parisuhteessa elämänkumppani Kai Myrskogin kanssa."Kotona on ihminen, joka auttaa. Se helpottaa arkea aika paljon. Hän tekee ruokaa, pitää kotia kunnossa ja on lasten kanssa. Asutaan vielä omissa osoitteissa, mutta kun minulla on ollut kiire hevoshommissa, hän viimeksi ilmoitti tekevänsä pakastimen täyteen ruokaa", Aaltonen kertoo. Eikä mitä tahansa ruokaa, vaan hyvää ruokaa, hän vielä lisää. Aaltonen on silminnähden onnellinen. "On tää kiva tunne." . PM- ja MM-kisatWoikosken SM-kisat olivat tärkeä etappi matkalla kohti kansainvälisiä arvokisoja."Kisapaikka on hyvä ja serveeraa hyvin kansainvälisiä ratoja ajatellen. Hevonen oli loukkaantuneena, ja sen takaisin tuomisessa on kestänyt. Nyt saatiin kuitenkin tieto siitä, että ollaan menossa kohti sitä tuloskuntoa, mitä pitääkin."Seuraavaksi vuorossa ovat PM-kisat ja niiden jälkeen MM-kisat. Heinäkuussa tahti hieman rauhoittuu.PM-kisat ratsastetaan heti juhannuksen jälkeen. Siellä on luvassa mielenkiintoinen kohtaaminen, sillä V-ryhmän kärkinimiin kuuluva ruotsalainen Lena Malmström on näillä näkymin mukana. Maailmanrankingissa sijalla 17 oleva Malmström jäi Pariisin paralympialaisista sivuun hevosen loukkaantumisen vuoksi. Aachenissa hän ratsasti viimeksi lähes 78 prosentin tuloksen omakasvatillaan Fabulous Fideliellä. "Yli 70 prosentin suorituksia siellä vaaditaan sekä PM-kisoissa että MM-kisoissa. Kürissä maailman kärkitaso liikkuu noin 76 prosentin tuntumassa. Olisi tosi hyvä päästä vertaamaan omaa suorituksta Lenan suoritukseen", Aaltonen tuumaa. Onko 76 prosenttia mahdollinen tavoite?"On."MM-kisoihin Suomi voisi lähteä myös joukkueella, jos mukaan saataisiin kolmas ratsastaja. Jonna Aaltosen ja Saksassa vaikuttavan Laura Kangasjärven rinnalle tarvittaisiin niin sanotun lyhyen radan ratsastaja eli III-ryhmän tai sitä alemman luokan kilpailija. Kuten vaikkapa Sanna Koskiluhta, joka otti tänään hopeamitalin. Pronssimitalisti Duyou Me:n kanssa, Jessica Kerttunen, puolestaan kuuluu IV-ryhmään, jonka ratsastajista ei joukkueen muodostamista ajatellen ole niin suurta puutetta. "Mä tässä Sannaa itse asiassa auttelen", Aaltonen kertoo.Koskiluhdan hevonen oli haastatteluhetkellä matkalla Erkylään, jossa Aaltonen ratsastaa sillä tulevina viikkoina, PM-kisoja ajatellen."Janne Bergh on valmentajana, mutta pystyn auttamaan, koska olen pidempi ja kokeneempi erilaisten hevosten kanssa. Sanna asuu vähän kauempana, mutta käy vapaapäivinään Erkylässä."Aaltonen suhtautuu projektiin toiveikkaasti."Katsotaan tämä kortti nyt. Sannan tamma Wipfel’s Roma K (Duendecillo P - Rohdiamant) on tosi kiva, mutta sillä on myös omia mielipiteitä."SM-kultamitali oli Aaltoselle vasta uran toinen. Ensimmäinen tuli viime vuonna. Vuosina 2023 ja 2024 hän ei osallistunut SM-kisoihin, sillä katse oli muun muassa Pariisin paralympialaisissa ja kansainvälisten kvaalitulosten metsästyksessä. Pararatsastuksen pariin hän löysi vasta vuonna 2022 saatuaan keskushermostovaurioita aiheuttaneen selkäydintulehduksen koronarokotteen seurauksena vuonna 2021. Parakouluratsastuksen Suomen mestaruus, kokonaistulokset1) Jonna Aaltonen / Laxton for U, EQ, 141,6882) Sanna Koskiluhta / Wipfel’s Roma K, VH, 132,2733) Jessica Kerttunen / Duyou Mi, HR, 131,350."Ajattelin auttaa" – Kyra Kyrklund lahjoitti Jonna Aaltoselle ja parajoukkueelle viimeisimmän Ypäjän klinikan tulonsa.Jonna Aaltosen hevosella epäonnea – Laxton For U kuljetettiin hevossairaalaan.Pienet ja sitkeät