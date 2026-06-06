Kultamitaliratsastus.
Kultamitaliratsastus. Kuva: Iita-Maria Ahtiainen
Ratsastusuutiset

SM-kulta ja uusi onni – Jonna Aaltosen elämässä kulkee nyt

Tuore kultamitalisti pararatsastuksessa hehkuu kilvan mitalinsa kanssa.
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