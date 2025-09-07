EM-kisojen viimeinen päivä oli paras päivä. Niin hyvä, että Aaltonen olisi halunnut jatkaa kilpailuja.
EM-kisojen viimeinen päivä oli paras päivä. Niin hyvä, että Aaltonen olisi halunnut jatkaa kilpailuja. Kuva: Leena Alerini
Jonna Aaltonen sai hyvän finaaliradan ja harmittelee kauden loppumista: "Nythän tämä vasta lähti sujumaan!"

Jonna Aaltosen ja Laxton For U:n EM-kisat ovat nyt paketissa.
