Jonna Aaltonen sai hyvän finaaliradan ja harmittelee kauden loppumista: "Nythän tämä vasta lähti sujumaan!"

Sunnuntaina kulki. Jonna Aaltonen ja Laxton For U (Bocelli - Zuldenwind) ottivat 70,3 prosentin tuloksellaan sijan 7 kür-finaalissa, jonka voitti 77,7 prosentilla saksalainen Regine Mispelkamp oldenburgintammallaan Pramwaldfor's Bayala (Barroso - Self Made). Aineksia oli enempäänkin. Tuomarit olivat kovin eri linjoilla, kun teknisissä pisteissä oli yli neljän prosenttiyksikön eroja ja taiteellisissa pisteissä lähes kuuden."Saatiin kehuja koreografiasta ja hollantilainen C-tuomari (Jeannette Wolfs) laittoi meidät neljänneksi", Aaltonen riemuitsi.Hän totesi ratsastuksensa alkaneen sujua niin hyvin, että nyt olisi pitänyt päästä jatkamaan kisoja. "Nythän tämä vasta lähti sujumaan. Tämän verran meni aikaa palautua. Tänään oli sitä kaivattua energiaa, vaikka se joissain kohdissa vähän läikkyikin yli. Laukkasulkujen vaihdossa hevonen säikähti jotain yleisöstä tullutta ääntä. Vaikka sain sen tehtyä uudelleen, yksi tuomareista oli kuitenkin laittanut sen neloseksi."Kyseessä on töiden ja urheilemisen välinen tasapaino ja hevosalalla toimeentulonsa hankkiva Aaltonen myöntää, että yhtälö on haasteellinen. Kotimatka alkaa tänä yönä. "Ajetaan Travemunden lähelle ja maanantaina mennään laivaan. Keskiviikkona Suomessa."Vaikka kisaintoa nyt olisikin, enää ei ole kisoja."Kyllä tämä kausi oli nyt tässä. Aletaan treenaamaan ensi kautta varten. Yritetään saada kuviot kuntoon ja sen toisen hevosen rinnalle. MM-kisat tietysti päätavoitteena", Janne Berghin valmennettava päättää.Tulokset täällä