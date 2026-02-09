Jonna Aaltosen hevosella epäonnea – Laxton For U kuljetettiin hevossairaalaan

Kesän MM-kisoihin valmistautuva pararatsastaja Jonna Aaltonen kertoo, että hänen ykköshevosensa Laxton For U eli Lohis piehtaroi eilen sunnuntai-iltana karsinassaan ilmeisesti jumiin, sillä oli potkaissut toisen takajalkansa karsinan oven väliin niin, että jalka oli jäänyt kiinni. Sitten se oli vetänyt jalkansa irti ja samalla sääreensä pitkän ja syvän haavan. Aaltonen huomasi tilanteen hevosen jo seistessä karsinassaan, veren suihkutessa haavasta.Hevonen kuljetettiin Yliopistolliseen hevossairaalaan ja se leikataan. "Nyt toivotaan, että vaikka haava on syvä, se ei ulotu jänteeseen", Aaltonen toteaa ja sanoo toivovansa, että haava ei olisi aivan jänteen kohdalla.Tästä tulee joka tapauksessa pitkä toipilasaika. Aaltonen oli ilmoittautunut Dohan viiden tähden kilpailuihin 18.-21.2., mutta joutuu nyt vetämään itsensä pois. Koska myöskään Henri Ruoste ei ennakkosuunnitelmistaan poiketen ole kyseisen kilpailun ratsastajalistoilla, ainoa suomalaisosallistuja on pararatsastaja Laura Kangasniemi. Aiemmin kuluneena vuonna Aaltonen suunnitteli myyvänsä vanhemman hevosensa taloudellisten syiden takia, mutta päätti sitten kuitenkin yrittää pitää kaksi hevostaan. Ratsastajalista täällä."Tämä on niin tyhmää tavallisen ihmisen tuloilla", pararatsastaja Jonna Aaltosen taloudellinen tilanne on vaikea – hevonen myyntiin ja välivuoden viettoon?