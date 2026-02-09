Pararatsukko Jonna Aaltonen ja Laxton For U vastamäessä.
Pararatsukko Jonna Aaltonen ja Laxton For U vastamäessä.Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Jonna Aaltosen hevosella epäonnea – Laxton For U kuljetettiin hevossairaalaan

Viiden tähden kisamatka Dohaan kahden viikon päästä peruuntuu, sillä hevonen leikataan.
Julkaistu
