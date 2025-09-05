Jovian kuoli ruunauskomplikaatioihin

Iso musta KWPN-jalostusori Jovian (Apache - Tango) oli päätetty ruunata EM-kisojen jälkeen, mutta toimenpiteen aikana ilmaantui komplikaatioita, joihin ori kuoli. Helgstrand Dressage tiedotti lippulaivahevosensa kuolemasta tänään perjantaina 5.9.

Tiedote:

"Suurella surulla ilmoitettava rakkaan kaksinkertaisen maailmanmestarimme ja kansainvälisen huippuoriin, Jovianin, poismenosta 11 vuoden iässä.

Palattuaan kotiin Euroopan mestaruuskilpailuista Jovian sai ansaittuja lepopäiviä. Pitkän ja huolellisen harkinnan jälkeen päätimme ruunata hänet, mutta valitettavasti toimenpiteen aikana ilmeni komplikaatioita. Eläinlääkäreiden uupumattomista ponnisteluista huolimatta hänen henkeään ei voitu pelastaa.

Tämä menetys tuo koko Helgstrand Dressagelle syvän surun – erityisesti hänen ratsastajalleen, Andreas Helgstrandille, ja hänen pitkäaikaiselle hoitajalleen, Mikala Krogille, jotka molemmat jakoivat läheisen ja erityisen siteen Jovianiin monien vuosien ajan.

Jovianilla oli poikkeuksellinen ura ja se oli todella hevonen omassa luokassaan. Majesteettisilla liikkeillään ja räjähtävällä olemuksellaan se lumosi kouluratsastusmaailman ja oli monien rakastama. Se teki historiaa voittamalla nuorten hevosten maailmanmestaruuskilpailut sekä 5-vuotiaana (saatuaan peräti neljä kymppiä) että 7-vuotiaana, jolloin saavutti teki ennätyksen mestaruuskisojen historiassa. Ori oli myös mukana tuomassa kaksi Tanskan pronssimitalia Euroopan mestaruuskilpailuista ja saavutti huippusijoituksia sekä CDI5*- että maailmancupin kilpailuissa.

Siitosoriina Jovian jätti vahvan jäljen suurella määrällä lupaavia jälkeläisiä, jotka tulevat kantamaan sen geenejä ja perintöä eteenpäin."