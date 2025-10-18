Junioreiden hallimestaruus Sani Illille ja Its Me G:lle – kausi 2025 on ollut opettavainen

Sani Illi otti kaksoisvoiton junioreiden hallimestaruusluokassa Ypäjällä. Voitto tuli isoveli Jonen aiemmin ratsastaman Its Me G:n (Eldorado van de Zeshoek - Heartbreaker) kanssa ja toinen sija hevosella Kasilias EAS SHO Z (Kannan - Kennedy).Illi oli tyytyväinen suorituksiinsa."Nämä hepat ovat olleet minulla vasta tosi vähän aikaa. Siihen nähden olen tosi tyytyväinen", Illi kertoo.Kenneth Varsanpään omistama Its Me G on siirtynyt nyt ainakin toistaiseksi hänen ratsastettavakseen. Takana on muutama yhteinen kilpailu."Se alkaa koko ajan luottaa enemmän ja yhteistyö paranee. Se on tosi hieno hevonen."Illin hevostilanne on hyvä, sillä hallimestaruusluokassa eivät edes hypänneet hänen ykköshevosensa Isabel Lady M (Mylord Carthago - Indorado) ja Henriette He´las (Cascano - Caretino). "Kaikki hevoset ovat tosi kivoja ja kaikilla pystyy hyppäämään vähintään 130–140-luokkia, tosi hyviä junnuluokkiin."Kauteen 2025 hän ei ole täysin tyytyväinen, varsinkin ulkokausi ei sujunut toivotulla tavalla."Olisi voinut mennä paremminkin, mutta oli opettavainen vuosi. Kaikki suunnitelmat vaihtuivat heti alkuvuodesta, kun tuli uudet hevoset. Siinä oli opeteltavaa."Hän odottaa paljon erityisesti Henriette He´lasilta."Se on aika kokematon, mutta se on näyttänyt hyvin kykynsä ja on valmis myös isompiin luokkiin. Se on tosi varovainen."Myös tänään toisellle sijalle hypännyt Kasilias vaikuttaa lupaavalta hevoselta. Hevonen tuli Illille kesällä. Se on hypännyt aiemmin isompiakin luokkia, mutta sillä oli parin vuoden tauko."Se oli kaksi vuotta tekemättä mitään, se oli vain laitumella. Se on vielä lihakseton, mutta se osaa hypätä. Siitä tulee varmasti tosi hyvä. Uskon, että se tulee myös hyppäämään mun kanssa isompia luokkia."Talvikauden Illi kilpailee Suomen hallikilpailuja. Hän toivoisi myös pääsevänsä muutamaan hallikilpailuun Keski-Euroopassa, mutta mitään tarkempia suunnitelmia ei vielä ole tehty..Tulokset.Ypäjän Pohjola Gold -osakilpailun voittaja Marina Ehrnrooth kilpailee nyt "leppoisammalla aikataululla".Suomenhevosten hallimestariksi Ruhmeli ja Amanda Fredriksson – "Suomenhevoset ovat positiivisia"