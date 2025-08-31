Junnujen mitalikolmikko.
Junnujen mitalikolmikko. Kuva: Leena Alerini
17-vuotias Hilla Haataja otti ensimmäisen kultamitalinsa Suonenjoen SM-kisoissa

Junioreiden SM-kisan maastokoe käytiin sunnuntaina Pieksämäellä, Teittilän Tallilla sateisissa olosuhteissa, mutta loistavassa hengessä.
