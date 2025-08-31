17-vuotias Hilla Haataja otti ensimmäisen kultamitalinsa Suonenjoen SM-kisoissa

Veera Nykäsen teknisellä radalla ja korkeuseroiltaan haastavassa maastossa maaliin ei junioreiden SM-luokassa päässyt kuin kolme ratsukkoa, mutta kuitenkin riittävästi, että mitalit saatiin jaettua. "Lisää treeniä", oli kisoja seuranneen Petri Tolmusen evästys keskeyttäneille ja hylätyille.. Kisa käytiin lauantaina Suonenjoella ja sunnuntaina Pieksämäellä. Tolmunen kehui Teittilän maastorataa ja Nykäsen suunnittelua ja totesi radan olevan ehkä Suomen ainoa sellainen kahden tähden rata, jonka jälkeen voi rauhallisin mielin lähteä kahden tähden luokkaan myös ulkomailla. "Junioreiden luokka ei tietenkään ollut kaksi tähteä, vaan yhden tähden", hän täsmensi. Koko viikonlopun enemmän tai vähemmän satoi, mutta radan pohjassa se ei näkynyt. Pohja on erityinen siksi, että se kestää omistajansa ja rakentajansa Petri Mannisen mukaan minkä määrän vettä tahansa.Se taas johtuu siitä, että alue on ikivanhaa, polveilevaa laidunmaata. Ollut siinä käytössä jo tilan historian alkuhämäristä, 1700-luvulta asti. Koko tämän ajan tila on ollut samalla Teittisen suvulla, josta myös nimi Teittilän Talli. Tila on Veera Nykäsen äidin Päivi Mannisen (omaa sukua Teittinen) kotitila ja tällä hetkellä siinä asuvat Nykäset. . Kun oli Hilla Haatajan vuoro viimeisenä lähteä johtosijalta maastoon, suurin osa kilpailijoista oli joutunut keskeyttämään. Monilla stoppi tuli esteellä numero neljä, johon oli pitkä laukkasuora, ja sen jälkeen pieni alashyppy. Tällä esteellä myös pohjamateriaali vaihtui nurmesta hiekaksi. Petri Tolmusen analyysin mukaan este olisi vaatinut hevosen tasapainottamista ennen hyppyä. Jos siihen tuli laakana, vaarana oli pysähtyminen. "Ratsastusirheitä", hän kuittasi ykskantaan. Haatajan pitkäaikainen valmentaja Jaana Seppänen ei ottanut kuuleviin korviinsakaan sitä mahdollisuutta, että hänen valmennettavansa ei selviytyisi tehtävästä. Lisäksi tässä vaiheessa kultamitaliin riitti, että hän tulee puhtaasti maaliin, ajalla ei niin suurta väliä. "Tietenkin pääsee maaliin", Seppänen totesi ja selitti kisaan valmistaudutun huolella. Paikan päällä oli käyty harjoittelemassa mahdolliset vaikeat asiat. Seppänen muistutti, että tilanteessa oli tärkeä huomioida myös hevosen ajatusmaailma ja ymmärtää se, että nelosesteelle mentäessä oli juuri ohitettu verryttelykenttä, jonne jäivät kaikki muut hevoset. "Tällaiset asiat täytyy aina ottaa huomioon!"Valmennettavansa hän lähetti matkaan määrätietoisesti: "Sä osaat kyllä.". Haataja toki huomasi, että kaverit olivat olleet vaikeuksissa, mutta sulki heidän miettimisen pois mielestään ja päätti keskittyä vain omaan tekemiseen.Lopulta radassa ei ollut hänelle ongelmia. Koulukokeen kakkosija 67,5 prosentilla ja puhtaat rataesteet lisättynä virheettömään maastoon toivat kultamitalin, joka on 17-vuotiaan ratsastajan ensimmäinen. Mitali on tavoitteena. "Sieltä se sitten sattui tulemaan."Haataja oli onnessaan, päästyään mitalikasteesta, jossa yleisön kehotuksesta jopa istuttiin veteen. Ruotsista alun perin tuotu SWB-hevonen My Reality Jeopardy-isästä ja tuntemattomansukuisesta emästä on ollut pari vuotta. Se löytyi esteratsastajalta Oulusta. Hevonen asuu Linda Immosen tallilla ja treenit tehdään Seppäsen ratsastuskoululla. "Ei oo kuin 15 voittoa ennää", totesi Haatajan isoisä Rauno Miettinen, joka on kahminut aikoinaan mitaleita yhdistetyssä olympiakisoja myöten. Lapsenlapsensa kenttäkisan katsomisen Miettinen myönsi "aivan hirveäksi". "Pahempaa tämä on kuin mikään oma tekeminen on ikinä ollut, niin paljon jännitti!". Kakkoseksi ratsasti maastoon käänteisessä järjestyksessä ensimmäisenä (eli sen hetkisen tilanteen viimeisenä) startannut Juuli Norha Kamelotaksella (Viskis - Elektronas). Maasto meni nolla virhepisteellä, ja edellispäivänä oli otettu koulukokeesta 65,3 prosenttia ja yksi pudotus rataesteillä. Yhteensä 38,7 virhepistettä. Etenkin pronssimitalisti oli onnessaan. Hän teki 48,3 pisteen suorituksen Teittilän tallin 20-vuotiaalla tuntihevosella Harmonialla, Harmilla (Dakar - Kusznik). "En olisi kyllä ikinä uskonut, että tässä ollaan, kun oltiin koulun jälkeen kuitenkin viimeisiä!" Siiri-Sofia Kärkkäinen iloitsi. "Ihan nollilla tultiin maastosta maaliin!"Harmoniaa kuvaillaan "turvalliseksi puksuttajaksi", joka käy kelle vain vasta-alkajallekin. Lempeäkatseisen kimotamman on tuonut maahan aikoinaan Oiva Pölönen ja Manniselle sen on myynyt Tanja Lähdekorpi, joka tuli entistä hevostaan kisoihin ihailemaan. "Se on ihan uskomaton hevonen. En tiedä mitä rotua se on, mutta se on niin kertakaikkisen upea. Eikö olekin hienoa, että aina ei tarvitse käyttää hirveää rahaa suoritushevoseen?"Junioriluokan tulokset täällä .Teittilässä ratsastettiin myös ponien SM-luokka. Kultamitalin voitti Aino Räsänen Burdal Babella hienolla tuloksella 36,7. Edith Poikkeus oli hopealla Highland Carolilla ja Kaste Lähteenmäki Wii Irish Whiskyllä pronssilla. Poniluokan tulokset täällä