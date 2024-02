Juniori Aida Hämäläiselle sijoituksia MET-tourilla Espanjassa

Juniori Aida Hämäläinen aloitti kisakautensa menestyksekkäästi Espanjan Mediterranean tourilla Olivan Novassa. Lauantain bronze tourin 140 cm luokassa hän sijoittui viidenneksi ratsunaan Pralina de la Liniere (Fantomas de Muze – Golden Hawk). Luokan voitti belgialainen legenda, Ludo Philippaerts.

Ensimmäisellä viikolla hevoset hyppäsivät hieman pienempää, mutta tällä viikolla hän kilpaili jo omalla tasollaan.

”Hyvin on alkanut tämä kausi ja vuosi on lähtenyt hyvin käyntiin. Eka viikko aloitettiin vähän pienemmistä luokista ja tämä viikko ollaan taas samalla tasolla, mitä teimme viime kauden lopulla”, Hämäläinen kertoo.

Säät ovat olleet Olivassa kilpailijoille suotuiset. Aurinko paistaa ja lämpötila on kymmenen paremmalla puolella. Toisena hevosena Hämäläisellä on mukanaan viime vuoden SM-kultaratsu Calico Z (Calvados Z – Hold Up Premier), joka sijoittui kaksi kertaa 130-tasolla.

”Molemmat hepat tuntuvat tosi hyviltä ja ovat ihan vireessä.”

Espanjan ratoja hän kuvailee sopiviksi.

”Tässä bronze tourissa, jota olen nyt hypännyt, nämä ovat oikein mukavia ratoja. Tietty sitten silver ja gold tourissa ne vaikeutuvat, mutta näissä on ihan tekemistä kuitenkin. Sanoisin, että tällä 140-radat ovat samantasoisia kuin Suomessakin.”

MET-tourilla Hämäläinen on mukana ensimmäistä kertaa, mutta hänellä on aiempaa kokemusta Sunshine tourilta. Jo kisapaikkana Oliva Nova on pienempi, kun siellä on vain kolme kisakenttää ja Sunshine tourilla on vajaa parikymmentä.

”Täällä ei vissiin nyt ole ihan niin paljoa ihmisiä mitä aikaisempina vuosina on ollut. Ei ole ihan niin täyttä, vaikka pienempi paikka onkin. Mutta siellä Sunshine tourilla on eri nurmikenttiä ja paljon erilaisia kenttiä ja paljon enemmän ihmisiä.”

Olisiko parempi, jos olisi enemmän ihmisiä?

”No ei, ehkä on kivampaa, kun on vähän rauhallisempaa.”

Kohti junnujen EM-kisoja

Espanjaan Hämäläinen lähti valmentajansa Petra Heikkisen mukana. Lisäksi hollantilainen Luc Steeghs on vieraillut Olivassa treenaamassa suomalaisia. Hän käy Suomessa valmentamassa Heikkisen tallilla noin kerran kuukaudessa.

”Luc oli alkuviikosta täällä. Mun luokat eivät olleet vielä alkaneet, mutta me teimme sileää ja perusjuttuja treenattiin. Valmisteltiin kilpailuluokkiin.”

Reilun parin kuukauden kisatauon aikana treeneissä keskityttiin mm. uusintateiden ratsastamiseen ja kääntämiseen. Harjoittelun tulokset alkavat näkyä.

”Kun nyt alkaa näitä tehdä näitä ratoja ja pääsee vauhtiin, niin se alkaa pikkuhiljaa helpottua ja huomaa, että sitä on tehnyt kotonakin eikä se ole niin ihmeellistä enää.”

Elokuun SM-kullan jälkeen Hämäläinen kertoi aikovansa panostaa koulunkäyntiin, sillä hän käy nyt peruskoulun viimeistä vuotta. MET-tour on ollut talven ainoa matka ulkomaille.

”Nyt syksyllä olimme pelkästään Suomessa, jotta pystyin olemaan koulussa koko ajan. Nyt on tämä Espanjan-matka, mutta en usko, että tässä keväällä mennään yhtä paljon ulkomaille kuin aikaisempina vuosina. Mutta eiköhän keväällä ole vielä joku reissu ulkomaille.”

Ratsastajan kauden päätavoite on junioreiden EM-kilpailuissa.

MET-tour jatkuu vielä ensi viikon. Kun nuoret hevoset kilpailevat viikolla, on avointen luokkien hevosilla mahdollisuus välipäivinä käyskennellä merenrannalla.

”Me olemme käyneet pari-kolme kertaa siellä rannalla. Toisen (Pralida de la Liniere) kanssa piti alkuun vähän totutella, kun aallot olivat alkuun vähän pelottavat, mutta Calico meni ilman mitään ongelmia suoraan veteen.”

Tulokset 140 cm lauantai

Tulokset 130 cm perjantai

Tulokset 130 cm lauantai 10.2.