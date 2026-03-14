Juniori Peppi Kangasjärvi ratsasti elämänsä ensimmäisen mitalin: "Tänään kaikki osui nappiin"

Junioriratsastaja Peppi Kangasjärvi vei Ds Smartakuksella (Spiridon - Pion) kultamitalin täpärästi ennen Amanda Prittistä ja Reitland's Du nur Du B:tä ja Aino Sellmania Lapinjärvi Sabrosolla. Prosentit olivat 65,88 vs 65,83 ja 64.8. "Tämä oli mun ensimmäinen mitali", Kangasjärvi riemuitsi. Hän totesi, että tänään kaikki osui nappiin. Myös se, että hän pysyi itse rauhallisena."En nimittäin aina muista pysyä rauhallisena", hän naurahti.Kangasjärvi kiittelee valmentajiaan Anu Korppoota, Ville Vauriota ja Anna Kärkkäistä, jonka luona hän käy viikonloppuisin Mänttä-Vilppulasta asti valmennuksissa on siskonsa Kiiran kanssa ollut kesätöissäkin, oppiakseen. 18 vuotta juuri täyttänyt Kangasjärvi käy Mäntän lukiota ja pärjää opinnoissaan hyvin. Itse hän sanoo "keskiverrosti", mutta jos koenumerot ovat 8-10 välillä, se lienee alakanttiin arvioitu.Jatko-opintoja ei kuitenkaan ole mietitty, sillä ammattina siintää ratsastajan ammatti. "Äiti tosin haluaisi, että lukisin eläinlääkäriksi", hän kertoi ja vieressä seissyt äiti vahvisti nyökyttelemällä, että näin on.Hevonen on Nelli Pekkarisen entinen kenttähevosprojekti. Se vaikutti lupaavalta lajiin, mutta osoittautui, että se ei oppinut hyppäämään. Myynti-ilmoitus Facebookissa osui silmään neljä vuotta sitten."Se oli jo helppo A -tasoa meille tullessaan, mutta olin itse vielä silloin niin pieni, että aloitettiin ihan alusta", Kangasjärvi kertoo. Tällä kaudella edessä ovat SM-kisat ja toiveissa PM ja jopa EM."Pääsin syksyllä maajoukkuerenkaaseen, mutta sen verran pessimistinen olen, etten uskalla EM:istä vielä ihan kunnolla haaveilla."Uskalsitko haaveilla junioreiden halliSM-kultamitalista?"No en todellakaan!"Kärkikolmikko jakoi tuomareita, mutta C:ssä istunut Kari Vuorio kommentoi näin: "Asioiden ja tehtävien tasalla olivat, mutta kaipaisin enemmän huolellisuutta liikkeissä. Että lopetettaisiin sulkutaivutukset oikealle linjalle ja oltaisiin huolellisia alku- ja lopputervehdyksissä ja sen sellaista. Myös kiemuraura oli monella hakusessa. Ne on helppoja asioita korjata. Jos hoitaa perusasiat, että asiat tapahtuu oikeassa pisteessä, se toisi ihan valtavasti lisää pisteitä.". Poniratsastajissa mitalikolmikko on1 Sini Shemeikka Caramel Grey 68.2432 Aino Hallasaari Fairytale Twilight 66.8473 Maria Suhonen Viljam 66.757 Lapsiratsastajien halliSM oli vain kolmen ratsukon luokka, jossa sijoittui yksi ratsukko, Mea Klemola/Tiny's Big D 72,5 prosentin tuloksella. Junioreiden halliSM-tulokset täälläPonien halliSM-tulokset täälläLapsiratsastajien halliSM-tulokset täällä