Junioriratsastaja Kojola voittoisana Espanjassa, vaikka jatkuva sade estää osallistumasta osaan luokista

Espanjassa vakituisesti asuvan, Oulusta kotoisin olevan 17 -vuotiaan Saara Kojolan vuosi on alkanut kilpailullisesti hienosti.Aivan hiljattain uutiosoitiin kärkisijasta ja viime viikonloppuna hän voitti neljän tähden 140 -luokan Sunshine Tourilla hevosellaan Quartz van de Heemstede (Lawallino ter Klomp – Artani) kotoisammin Hemmo. Luokka oli 39 ratsukon koitos ja taakse jäi muun muassa Aura Vasaman valmentaja ja kansainvälinen mestaruustason ratsastaja Vincent Voorn. ”Rata oli mun mielestä aika tavallinen neljän tähden 140 -rata. Hemmo on isolaukkainen, oli kiva kun siinä oli semmoisia linjoja että pystyi jättämään askeleen välistä”.Kojola kertoo iloisena. Säät sen sijaan eivät Etelä-Espanjassa ole suosineet. Vehreää ja vihreää on, mutta erittäin märkää. ”Ei todellakaan. Täällä on satanut ihan hirveästi. Joka luokkaa, joita olin ajatellut ei ole pystynyt hyppäämään, niitä on peruutettu. Ja paitsi että sataa, myös tuulee tosi kovasti. Huomaa kun tulee tallista, että hevoset ei kyllä tykkää tästä säästä. Mutta silloin kun on satanut ihan kaatamalla, ei kyllä ole mitään asiaa ulos.”Kojala kertoo että ison areenan pohja on pysynyt yllättävän hyvässä kunnossa, mutta verryttelyn pohja on ollut vähän mitä sattuu. Alue on kuitenkin pysynyt ”ihan siistinä”, vaikka maa ei enää pysty imemään kaikkea vettä.Kojolan tavoitteena Hemmolla on juniorien EM-kilpailut kesäkuussa Saksan Hagenissa, ja toisen hevosen Domiruksen kanssa PM-kilpailut. ”Sillä olen mennyt 130-135-tasoa vähän vaihtekevasti, se on aika kokematon ja vähän ikäistään jäljessä.” Kojolaa valmentaa Espanjassa jo pitkään asunut suomalainen esteratsastaja Henna Simojoki, ja hänen hevosensa asuvat myös Simojoen tallilla. Kojola opiskelee kokonaan etänä, ensi keväänä ovat vuorossa ensimmäiset ylioppilaskirjoitukset..Saara Kojola tavoittelee viimeisenä juniorivuotenaan arvokisapaikkoja