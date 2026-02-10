Sunshine Tourilla sataa ja sataa. Kuva: Saara Kojolan albumi

Ratsastusuutiset

Junioriratsastaja Kojola voittoisana Espanjassa, vaikka jatkuva sade estää osallistumasta osaan luokista

Sunshine Tour ei ole ollut mikään aurinkokiertue, vaan siellä sataa ja tuulee ja verryttelyn pohjakin on vähän mitä sattuu.