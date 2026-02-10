Sunshine Tourilla sataa ja sataa.
Junioriratsastaja Kojola voittoisana Espanjassa, vaikka jatkuva sade estää osallistumasta osaan luokista

Sunshine Tour ei ole ollut mikään aurinkokiertue, vaan siellä sataa ja tuulee ja verryttelyn pohjakin on vähän mitä sattuu.
