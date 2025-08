Juoksutuspiiskavideoilla esiintyneelle Cesar Parralle 15 vuoden kilpailukielto FEI-kisoissa

USA:n ratsastajainliitto USEF uutisoi, että kouluratsastaja Cesar Parra, 62, sai 15 vuoden toiminta- ja kilpailukiellon sekä 25 000 sveitsin frangin sakot ja kuluvaatimukset.

USEF totesi, että saadessaan valituksia Parran toiminnasta vuoden 2024 sillä ei vielä ollut sääntöjensä puitteissa mahdollisuutta toimia asiassa, jonka takia tapaus siirrettiin FEI:n tutkittavaksi. Myöhemmin USEF päivitti sääntöjään varmistaakseen toimivallan hevosen hyvinvointitapauksissa niin kilpailupaikalla kuin sen ulkopuolellakin.

Sekä Kolumbiaa että USA:ta edustanut Parra oli hyllytettynä helmikuusta 2024 lähtien. Maaliskuussa 2025 alkoivat kuulemiset, joita oli jo myöhäistettu Parran terveydentilaan vedoten.

FEI ja US Equestrian olivat aloittaneet yhteistutkinnan, jonka mukaan Parra olisi vuosien ajan toistuvasti ja tarkoituksellisesti kohdellut useita omistamiaan ja kouluttamiaan hevosia kaltoin. Somessa levisi videoita, joissa Parra huiskii maasta käsin juoksutuspiiskalla hevosta ratsastettuna ja ilman ratsastajaa.

Myös USA:n liittovaltion poliisi tutki hänen toimiaan ulkomaalaisten työntekijöiden työlupien suhteen. Parran väitettiin manipuloineen ja kiristäneen työntekijöitään niin, että oli pakko jatkaa työskentelyään hänen talleillaan.

Jutun häntä vastaan aloitti entinen työntekijä Sven Smienk.

FEI:ssä Parraa vastaan nostettiin syytteet hevosen kaltoinkohtelusta, FEI:n ja lajin maineen vahingoittamisesta ja FEI:n eettisen säännöstön rikkomisesta.

15 vuoden kielto on ennätyksellisen pitkä. Sähkökannuksia käyttänyt esteratsastaja Andrew Kocher sai 10 vuoden kiellon.

”Tapaus on erityisen vakava toistuvuuden ja uhrien määrän vuoksi”, kommentoi FEI:n lakiasiainjohtaja Mikael Rentsch. ”Tämä viesti on selvä: hevosten hyvinvointi on kaiken perusta, ja rikkomuksista seuraa vakavat seuraukset – asemasta riippumatta.”

MIkäli Parra ei onnistu menestyksekkäästi valittamaan tuomiosta, kilpailukielto päättyy vuonna 2039.