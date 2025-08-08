Jussi Tapani ja Koomikko voittoon Ypäjällä: "Se on aina varma menijä"

SM-huuman lomassa käytiin myös kansallisia luokkia, kuten suomenhevosille avoin metri. Jussi Tapanilla on tänä viikonloppuna mukanaan kolme hevosta: Koomikko (Hevitähti - Kesä-Toto), Kittilän Keisari (Valon Veikka - Tatanka) ja El Reino (El Vihuri - Eri-Luonnos). Reinon kanssa jäätiin ensimmäiseen vaiheeseen, mutta luokan voitto saatiin Koomikolla, kolmas sija Keisarilla. "Reino on aina ollut sellainen, että se ei ole nurmella yhtä hyvä kuin hiekalla. Keisari meni todella hyvin, Koomikko taas on aina varma menijä", Tapani pohtii. Ratsastajan mukaan derbykenttä tuntui hyvältä, vaikka aluksi sen kunto mietitytti:"Vähän jännitin, kun näin PM-kisojen jälkeen kuvia siitä, kuinka huonoon kuntoon se oli mennyt. Mutta ei ole moitteita, ei tuntunut liukkaaltakaan", hän kertoo. Kilpailut jatkuvat huomenna metrin luokassa, tosin mahdollisesti vain kahdella ratsulla."Pitää ehkä valmentajan kanssa jutella vielä. Olin alunperin ilmoittanut vain Reinon ja Koomikon. Mietitään vielä, mitä teen Keisarin kanssa", ratsastaja päättää. .Linnea Haukilehto sijoittui luokassa toiseksi Vaahterikon Ryminällä (Corleone - Repen Poika), neljänneksi Kai-Keikarilla (Ponuveikko - Ellun Voi). "Jäi oikein hyvä fiilis. Hevoset hyppäsivät hyvin. Molemmat menivät tasaisesti, ovat palautuneet hyvin Myrkyn reissusta", Haukilehto aloittaa. Derbykenttä toi mukanaan pieniä haasteita:"Oli kivaa mennä derbyllä. On se joskus ollut parempikin. Tuntui, että hevoset eivät ehkä irtoa yhtä hyvin maasta. Mutta en tiedä johtuuko se siitä, että he eivät ole olleet derbyllä hetkeen. Voi johtua myös vaan ratsastajasta", hän kertoo. Myös Haukilehto nähdään huomenna suokkien metrissä molemmilla hevosilla..Katso luokan tulokset täältä.