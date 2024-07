Kaikkien aikojen olympialaiset - "Tosi kiva mennä ratsastamaan vielä tolle areenalle", sanoo suomalaissankari Kanerva

Ensimmäisenä päivänä startanneella Kanervalla on ollut pari päivää vapaata. Greek Air on saanut vetää henkeä ja huilata. Seuraava luokka on vasta lauantaina, joten tähän väliin se saa pienen palautumisjakson.

GP special ratsastetaan lauantaina ja kür-finaali sunnuntaina.

"Nyt vähän palaudutaan. Perjantaina vähän treenataan niitä specialin asioita", Kanerva suunnittelee.

Greek Air on ollut aivan tulessa. Ratsastaja toivoo, että ruunan hyvä vire säilyisi koko loppukisan.

"Tosi kiva lähteä ratsastamaan vielä! Varsinkin tolle areenalle."

GP special on Kanervalle mieleinen ohjelma. "Se on sujuva. Eikä ole siksakkeja, joissa voi aina olla hankaluuksia", hän naurahtaa.

Greek Airin parhaat liikkeet ovat nyt olleet piaffit, passaget ja siirtymiset niihin todella hyvin, ja niitä molempia specialissa riittää.

Kanervan valmentaja Wolfram Wittig on paikan päällä mukana, mutta hänet on jaettava Tanskan joukkueen kanssa.

GP:ssä Daniel Bachmann-Andersen oli heti Kanervan jälkeen, ja tarvitsi Wittigin apua. Mutta ei hätää Pariisissa on myös kokenut suomalaisten luotsaaja Rien van der Schaft.

"Rien auttoi sitten mua siinä GP:ssä."

Koulufinaaliin pääsy on ollut tavoite jo pidempään ja nyt se pystytään toteuttamaan.

"Hienoltahan se tuntuu. Se on joka-urheilijan tavoite."