Kaikkien maiden olympiaratsukot listattu – näin asiantuntijat kommentoivat suomalaisten mahdollisuuksia

Estaratsastus: Nina Fagerström

Nina Fagerström on seurannut kansainvälistä esteratsastusta jo muutaman vuosikymmenen ajan.

Miltä olympiaratsukoiden lista näyttää?

”Muutama vahva ratsastusmaa tulee varmasti jakamaan joukkuekisan mitalit. Saksa, Ruotsi, Sveitsi ja sanoisin että Irlanti on nousussa ja tulee kovaa. Saksan joukkueessa on mielestäni maailman parhaat ratsastajat ja parhaat hevoset, Richard Vogelin United Touch on ehkä maailman paras estehevonen tällä hetkellä. Mutta se on kilpaillut aika paljon, osuuko sen kuntohuippu juuri Parisiin? Ranska voi yllättää kotikisoissa. Jenkeillä on joukkueessa huippuhyvät ratsastajat, mutta heidän hevoset eivät minun mielestäni ole ihan Saksan hevosten tasoisia. Ruotsi ja Sveitsi, ilman muuta mukana mitalitaistossa.

Miten henkilökohtaiset mitalit?

”Todella vaikea ennustaa. Kun katson ratsastajien listaa, sanoisin, että jopa 19-20 ratsastajalla on mahdollisuus olympiamitaliin. Tässä lajissa ja tällä huipputasolla pitkä kokemus on hyvin tärkeää, että on kilpaillut todella paljon ja todella kovalla tasolla. Ja että hevosen huippukunto osuu juuri Pariisiin.”

Lista kaikista Pariisin olympialaisiin valituista ratsukoista: