Ehdolla SRL:n hallitukseen: Emilia Vättö ja Carina Nyholm. Kuva: Leena Alérini

Ratsastusuutiset

Kaksi ehdokasta SRL:n hallitukseen: Carina Nyholm mukana jo neljättä vuotta, Emilia Vättö "out of the box"

13 ihmistä oli parhaimmillaan linjoilla Teamsissa, kun SRL:n hallituspaikkaa tavoittelevat ehdokkaat esittelivät itsensä.