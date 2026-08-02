Ratsukko aloitti kautensa Seinäjoella voitokkaasti.
Ratsukko aloitti kautensa Seinäjoella voitokkaasti. Kuva: Kati Kallio
Ratsastusuutiset

Kaksi luokkavoittoa huutokaupan vahinko-ostolla – "Raketissa on paljon potentiaalia ja laatua"

Ella Renko voitti kaksi luokkaa Seinäjoella vuonna 2015 ostamallaan Drappatonilla.
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Drappatoni
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