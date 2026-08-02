Kaksi luokkavoittoa huutokaupan vahinko-ostolla – "Raketissa on paljon potentiaalia ja laatua"

Ella Renko ja Drappatoni (Don Presidente - Dream Boy) aloittivat kautensa kaksoisvoitolla elokuun ensimmäisenä viikonloppuna Seinäjoella. Viime vuoden hektisen kauden jälkeen, Renko on päättänyt ottaa tämän kesän rennosti.”Meillä oli kivat ja tasaiset radat. Tänään tuli pieni rikko, mutta se ei onneksi hirveesti laskenut prosentteja. Saan olla tosi tyytyväinen. Drappatoni, eli Raketti, tuppaa tavallisesti olemaan niin kuuma, mutta nyt se malttoi keskittyä”, ratsastaja sanoo.Ratsukko on niin sanotulla välivuodella, ja tauko on tehnyt molemmille hyvää.”Viime vuonna meillä oli parin viikon välein pitkiä kisareissuja. Sen jälkeen ei huvittanut yhtään treenata koulua. Mentiin vaan pitkin peltoja ja mettiä, pelkkää mielenvirkistystä. Nyt molemmilta löytyy taas mieltä ja motivaatiota treenata”, Renko naurahtaa.Kun kilpailu on jäänyt, kesällä on ollut enemmän aikaa treenaamiseen. Viime vuoden kilpailurutiinista jäi käteen myös tärkeää kokemusta.”Kyllä GP on meidän tavoitteemme. Raketissa on nyt enemmän voimaa, ja se näkyy vaadittavana tasaisuutena ja rauhana. Ykköset ja kakkoset ovat alkaneet löytää paikkaansa.”.Onnistunut vahinko-ostos Kauhavalla asuva maatalousyrittäjä pyörittää 40 lypsylehmän navettaa, ja Raketin lisäksi tallista löytyy kaksi eläkkeelle siirtynyttä seurahevosta.Raketti lähti ratsastajan matkaan Saksan Werdenistä, huutokaupasta, vuonna 2015. Renko etsi hevosta siskolleen, mutta päätyikin ostamaan sen itselleen.”Se oli puhdas vahinko-osto. Mietin, että nyt lähtee hyvä hevonen ihan liian halvalla, terveillä papereilla. Korotin, ja olin varma, että joku korottaa vielä minun jälkeeni, mutta ei. Sitten mulla olikin yhtäkkiä hevonen.”Renko kertoo olevansa tyytyväinen yllätysostokseensa. Raketilla on kutsumanimensä mukaisesti kuuma luonne, mutta reaktiivisuuden lisäksi siitä löytyy myös kapasiteettia ja herttaisuutta.”Siinä on paljon potentiaalia ja laatua. Se on aina tosi sympaattinen, ei koskaan ilkiä tai paha. Sympaattinen sylihevonen.”Ratsukko voitti pyhän Yrjön tuloksella 66,486 prosenttia ja vaativan A:n/ pyhän Yrjön prosentein 65,952. Renkon kilpailukausi päättyy parin viikon päästä Myrkyn kisoissa.Katso tulokset täältä..Luokka ennen interiä: "Ei enää samanlaisia kauhun hetkiä kuin viime vuonna".Poniratsastajien EM-urakka päättyi ennen finaalia, Marko Björs kehuu kokemusta