Mikko Mäentaustalla on edessään kisakausi 2026. Kuva: Leena Alerini
Kapteeni nousee satulaan itse – Mäentaustan omakasvatti kääntyi viisivuotiaaksi: "Hyvä fiilis sekä itsestä että hevosesta"

Mikko Mäentaustan kisatulokset ovat vuodelta 2021, mutta nyt asiaan tulee muutos.
Julkaistu
