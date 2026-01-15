Kapteeni nousee satulaan itse – Mäentaustan omakasvatti kääntyi viisivuotiaaksi: "Hyvä fiilis sekä itsestä että hevosesta"

Viimeinen kansainvälinen startti oli kesällä 2021 ja viimeinen kansallinen, Saksassa tosin, oli saman vuoden syksyllä. Sitten Mikko Mäentausta muutti perheineen Suomeen ja ryhtyi valmentamaan ja kipparoimaan Suomen estemaajoukkuetta kapteenin roolissa. Tänä vuonna entinen isojen luokkien ammattilainen nähdään kilpasatulassa itsekin. Kyseessä on puoliso Emma Melgin-Mäentaustan viisivuotiaaksi kääntynyt omakasvatti, joka on tarkoitus nähdä oman ikäluokkansa kisoissa."Suunnitelma on aloittaa 2.5. Ainossa", Mäentausta kertoo.Thank Me on pariskunnan siitostamman Heechhiems Cirsina VDM:n vanhin jälkeläinen.Kyseessä on huippusukuinen, verilinjoiltaan ranskalaishollantilainen Tangelo vd Zuuthoeve - Baloubet du Rouet - tamma, johon tulee kahta kautta Ibrahim.Cirsina on osoittautunut laadukkaaksi siitostammaksi. Sen kahdesta orijälkeläisistä toinen, nelivuotias Creedence (Comme Il Faut - Baloubet du Rouet) myytiin edellisvuonna VDL:lle jalostukseen hyväksyttynä.Toinen, kolmevuotiaaksi kääntynyt Excuse Me (Esmeraldo) hyväksyttiin Hannoverin oripäivillä myös, mutta sen kohdalla kauppa ei käynyt tarpeeksi hyvin, joten Mäentaustat huusivat sen takaisin. Se on nyt Saksassa sisäänratsastuksessa Nico Tomfohrdella, joka on pitkän ajan tuttu Mäentaustan takavuosien kansainvälisen kisahevosen Quenaron kasvattajan poikana."Sen kanssa ollaan vielä pitkissä puissa", Mäentausta valottaa Excuse Me:n näkymiä. "Nyt se aloittaa esikoulun. Sitten se menee kesäksi laitumelle. Jossain kohtaa mietitään sitäkin, pidetäänkö se oriina vai ei. Aikaisintaan vuoden kuluttua teen sen kanssa jotain", Mäentausta pohdiskelee.Häntä innostaa ajatus paluusta satulaan, ehkä isommillekin esteille. Sen verran lupaavalta Thank Me tuntuu. "Kyllä mulla hyvä fiilis on ollut sekä itsestäni että hevosesta."Kilpasatulaan paluu on kuitenkin monimutkaisempi asia kuin äkkiseltään kuvittelisi. Se vaatii todella paljon resursseja ja Mäentausta toteaa, että jossain vaiheessa Veikon, oman pojan, harrastukset saattavat mennä prioriteettilistalla edelle."Täytyy miettiä, että onko siihen oikeasti aikaa. Jos se on mulla vielä sitten, kun se on 8-9 -vuotias, on viimeistään lähdettävä Keski-Eurooppaan kilpailemaan, jotta saa sen tarvittavan askeleen eteenpäin. Ei se poissuljettua ole, mutta Suomesta käsin kilpailuttaminen on aikaavievää."Mäentausta toteaa, että kilpailuttaminen on mahdollista Suomestakin käsin, kuten vaikkapa Petra Heikkisen kohdalla nähdään."Mutta onko se mahdollista minulle, on vielä eri asia."