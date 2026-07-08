Marjo Kivimaalla ja Markus Forssilla uusia tuulia unelmien paikassa

Pinta-ala 23 hehtaaria, 3000 neliömetrin maneesi, kaksi ratsastuskenttää, hevosten hyvinvointia tukevat kävelytyskone, vesimatto, kävelymatto ja solarium. Lisäksi päätalli, ylätalli ja vierastalli yhteensä 36 hevoselle. Näin Sastamalassa sijaitsevaa Kärppälän Ratsutilaa esiteltiin viime syksynä Facebookissa, kun tilalle etsittiin uutta jatkajaa.Nyt jatkajaksi on löytynyt raviurheilun ja hevosten parissa jo kaiken nähnyt Marjo Kivimaa, jonka vuokrasopimus tilasta alkaa virallisesti syyskuun alussa. Toimintaansa hän pääsee kuitenkin aloittamaan jo elokuussa ottamalla kuntoutettavia hevosia talliin.”Omista tulevaisuuden haaveistani olen silloin tällöin heitellyt yhdelle kaverilleni, joka sitten vinkkasi Kärppälän Ratsutilasta. Kävin katsomassa paikkaa, ja ensimmäinen ajatukseni oli, että älä hulluja puhu. Mitä minä tämän kokoisella paikalla teen?” Kivimaa aloittaa.Kivimaan mukana Kärppälän Ratsutilan ensimmäistä läpikatselua oli tekemässä hänen poikansa Markus Forss, joka myös vahvasti liittyy äitinsä uusiin kuvioihin.”Puitteet ja fasiliteetit tilalla ovat kerta kaikkiaan tosi hienot”, Kivimaa hehkuttaa.Kärppälän Ratsutilalla on jo pidempään ollut toiminnassa täysihoitotalli, jonka Kivimaa toivoo jatkavan mahdollisimman nykyisessä muodossaan.”Täysihoitohevoset asuvat niin sanotussa alatallissa, missä on 15 karsinaa. Lisäksi löytyy pihatto, mihin mahtuu kuusi hevosta ja kaksi pienempää pihattoa kahdelle-kolmelle hevoselle”, Kivimaa tietää..Marjo KivimaaPitkänlinjan hevosammattilainen, toiminut valmentajana ja hevosenhoitajanaAloittaa syyskuussa Sastamalassa Kärppälän Ratsutilan vuokraajanaOpiskellut urheiluhevoshierojaksi, ja saanut koulutuksen sosiaalipedagogiseen hevostoimintaanKolmen lapsen äiti.Alatallin läheisyydessä sijaitsee pieni kuuden hevosen talli, joka on tämänhetkisten suunnitelmien mukaan varattu Markus Forssin alkavan valmennustoiminnan käyttöön.”Markus vuokraa karsinat minulta. Tilalta löytyvään kahdeksan hevosen talliin vastaavasti minun on tarkoitus ottaa kuntoutettavia hevosia, ratsuja ja ravureita”, Kivimaa suunnittelee.Kuntoutustoimintaan on käytettävissä kaikki nykyaikaiset apuvälineet, joista jutun alussa mainittiin.”Täältä löytyy myös noin 2,7 kilometriä pitkä hölkkälenkki. Lisäksi tänne valmistuu noin kilometrin pitkä mäki, jossa on pientä mielikuvitusta käytettynä samaa profiilia kuin Nurmokselta (Timo) löytyvässä mäessä”, Kivimaa kuvailee.23 hehtaarin maa-alue mahdollistaa jokaiselle tilalla olevalle hevoselle käyttöön otettavaksi oman tarhan. Lisäksi laitumia on mahdollisuus ottaa kesäisin käyttöön useita.”Kaikilla ratsuilla on jo omat tarhat, ja me saamme helposti järjestettyä meidän hevosillemme tarhat. Sijaintikin tilalla on hyvä, sillä Teivoon tästä ajaa raviradalle tai klinikalle vain puoli tuntia”, Kivimaa sanoo..Kärppälän Ratsutilan ylätallin yhteydessä on pihatto, missä asustavat tilan ponit. Ne jäävät Kivimaan hoidettavaksi, kun omistajapariskunta Jarmo ja Kirsi-Marja Nieminen ovat päättäneet muuttaa ja samalla siirtää hevostoimintojaan Espanjaan. Kivimaan käyttöön jää myös tallin valjakkokisoissa ansioitunut suomenhevonen.”Aion tulevaisuudessa myös jatkaa sosiaalipedagogista hevostoimintaa, ja senkin ympärille on uusia suunnitelmia. Ne ovat kuitenkin vielä sen verran auki, etten avaa niitä”, Kivimaa sanoo.Tilalla järjestettäviä tapahtumia toteutettaessa ylätallia on joka tapauksessa mahdollisuus käyttää myös siten, että siellä olevia karsinoita voi tarjota yöpymiskarsinoiksi. Ylätallin yhteydestä löytyy yöpymistiloja noin kahdelletoista ihmiselle.”Lisäksi Niemisen perheen bed and breakfast -tyyliset majoitustilat löytyvät lähes pihapiiristä”, Kivimaa mainitsee Mattilan Majatalosta.Kivimaalla on pitkä kokemus valmentajana ja hevosenhoitajana raviurheilun parista. Mistä hän vielä ammentaa innostuksensa kaikkeen tähän uuteen, todella valtavan ja työlään kuuloiseen projektiin?”Lähtökohtaisesti Kärppälän Ratsutilan vuokraaminen lähti siitä, etten selvästi vain pysty olemaan ilman hevosia. Olen kokeillut sitä, mutta aina veri vain vetää hevoshommiin. Tämä löytyi sitten sattumalta. Totta kai kuluja täytyi jonkin verran laskea, ja vieläkin hiukan hirvittää. Ei tällaisia paikkoja kuitenkaan tule toisten tarjolle”, Kivimaa perustelee..Koko hevosalan kilvenpuhdistukseen on vielä mahdollisuus jokaisen omalla toiminnalla.Marjo Kivimaa.Saana Nieminen nuorten maailmanlistan ykköseksi matkaratsastuksessa .Vuonna 2024 Hevosurheiluun tehdyssä artikkelissa (HU 17.9.) Kivimaa puhui paljon sosiaalipedagogiikkaan liittyvistä ajatuksista ja suunnitelmista, jossa hevosta päästään hyödyntämään osana lastensuojelutyötä. Tätäkin puolta hän haluaa tulevaisuudessa kehittää Kärppälän Ratsutilalla. Kivimaa on saanut muutama vuosi sitten koulutuksen sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan.”Olen usein ihmetellyt miksi hevosavusteinen toiminta pyörii lähes aina ratsujen ympärillä, sillä eihän sellaiseen toimintaan ole mitään fiksumpaa toimijaa kuin eläköitynyt ravuriruuna. Sellaisilla hevosilla ei välttämättä ole enää muuta virkaa, mutta tähän niillä voisi olla suurikin virka”, Kivimaa kokee.Toistaiseksi hän ei vielä ole lähtenyt etsimään jo kilpailemisesta eläköityneitä ravureita osaksi tilan toimintaa, mutta muutaman soitetun puhelun jälkeen niitä löytyisi kyllä.”Ehkä verkostojeni kautta voisin löytää muillekin hevosille koteja kuin vain meille tuleville”, Kivimaa toteaa..Lisäpontta Kärppälän Ratsutilan vuokraamiseen antaa myös ajatus siitä, että Kivimaa pääsee yhdistämään kerralla kaikkea mitä hän on hevosten hoidosta vuosien ja vuosikymmenten saatossa oppinut. Kuntoutustoimintaa tehtäessä hän pääsee esimerkiksi hieromaan hevosia, johon on myös saanut koulutuksen.”Lähinnä teen faskiamanipulaatiota. Viime kesänä kävin vielä Nurmoksella hieromassa hevosia, mutta nyt en enää.”Kivimaa haluaa kiittää tilan omistavaa Niemisen pariskuntaa luottamuksesta, että he päätyivät vuokralaisena häneen. Tulevana tilan johtajattarena Kivimaa toivoo myös pystyvänsä lähentämään erilaisia hevosihmisiä ja toimijoita.”Hevonen on kovin monimuotoinen eläin ja sen kanssa pystyy tekemään aika paljon asioita. Kuilu erilaisten hevostoimijoiden välillä on kuitenkin edelleen aika iso, sitä haluaisin saada kapeammaksi. Haluan korottaa yhteishenkeä eri hevoslajien välillä, saada aikaan sosiaalipedagogista hevostoimintaa ja uusiokäyttöä eläköityneille ravureille. Koko hevosalan kilvenpuhdistukseen on vielä mahdollisuus jokaisen omalla toiminnalla”, Kivimaa uskoo.Harvemmin yksin kuitenkaan mikään on mahdollista. Kivimaa kertookin olevansa onnellinen, että hänen poikansa Markus on lupautunut olemaan vahvasti mukana tilalla työskentelyssä. Vahvan ratsastustaustan omaava tytär Meeri (Forss) on lisäksi valmis auttamaan kuntoutuspuolella, kun hevosia pitää alkaa liikuttaa selästä käsin..”Markuksen apua tarvitsen aluksi ainakin täysihoitoratsujen kanssa, enkä siihen hommaan voisi ihan minkälaista ihmistä tahansa edes ajatella kaverikseni. Markuksen mukanaolo tässä on oikeasti tosi suuri asia. Mukava, että tilalle tulee uuden polven valmentaja, luotan hänen olevan tekijä hevosalalla. Onhan hän osaamistaan päässyt jo vähän näyttämään”, Kivimaa sanoo.”Kolmaskin lapsi, Miika, on lupautunut auttelemaan tilan muissa hommissa. Vaikka hän ei ole hevosihminen, hommia kyllä riittää”, hän lisää.Lisäksi työpestistä on keskusteltu yhden tilalla jo työntekijänä toimineen henkilön kanssa. Erityisesti alkuun Kivimaa kuitenkin kertoo haluavansa olla vahvasti kaikessa mukana itse, että uusien paikkojen käyttötavat tulevat tutuksi.”Työtunteja ja rooleja minulla on siis aika monta, mutta lähdetään näin matkaan ja katsotaan sitten jatkoa. Hevoshommaa ei kuitenkaan voi mielestäni tehdä työtunteja miettien, etenkin jos on yrittäjä”, Kivimaa ajattelee..Koti-Suomeen palannutMarkus Forssille, 25, avautuu mahdollisuus kysynnän koittaessa myös valmentaa ravihevosia Kärppälän Ratsutilalla.Markus Forss on työskennellyt hevoshommissa Australiasta, Yhdysvalloissa Åke Svanstedin tallilla ja viimeisimpänä hän toimi Ruotsissa Linda Tovekin palkkalistoilla. Ehti Forss käymään yhdessä välissä muutaman kuukauden töissä myös Karin Walter-Mommertilla.Noin kaksi kuukautta sitten tie toi Forssin takaisin Suomeen. Tarkoituksenaan hänellä on aloitella Sastamalassa sijaitsevalla Kärppälän Ratsutilalla omaa valmennustoimintaa pienin askelin.”Nyt alkuun minulla on treenissä vain meidän oma 7-vuotias Dubai Kronos. Mahdollisuus on kuitenkin ottaa muutama valmennettava, mikäli mielenkiintoisia hevosia treeniin tarjotaan. Reilun kuukauden kuluttua minulle mahdollisesti tuleekin valmennukseen yksi toinen hevonen”, Forss kertoo..Ravihevosen valmennus onnistuu Kärppälässä ihan varmasti.Markus Forss.Suurikokoisen Kärppälän Ratsutilan vuokraajana toimii syyskuusta alkaen Forssin äiti Marjo Kivimaa, jolta puolestaan Forssin on mahdollisuus vuokrata karsinoita.”Ravihevosen valmennus onnistuu Kärppälässä ihan varmasti. Muutenkin puitteet ovat viimeisen päälle. Harvassa ravitallissa on näin modernit paikat”, Forss sanoo.Tulevaisuuden osalta Forss on edelleen avoin. Hän elää hetkessä, mutta yksi suunnitelma ja tavoite on selvä.”Tavoitteena on saada Dubai Kronos takaisin kilparadoille. Se oli jo keväällä aika lähellä koelähtöä, mutta ei sitten ollut ihan satku. Ollaan otettu rauhassa, mutta syksyllä se varmaan jo nähdään radoilla”, Forss kertoo.Äitinsä Marjo Kivimaan uusia kuvioita Forss pitää mielenkiintoisina.”Töitä on meille molemmille varmasti paljon tiedossa, mutta ei hommat jää siitä kiinni”, hän toteaa.