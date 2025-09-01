Kasvattajakilpailun voittajat Ypäjä Rokki ja Kyrön Lempi – monipuolinen ori ja laadukas tamma

Suomenratsujen kuninkaallisiin kuului myös perinteisesti 6-vuotiaiden kasvattajakilpailu, joka on järjestetty vuodesta 2003 alkaen sekä este- että kouluratsastuksessa. Kisa käydään kahdessa osakilpailussa, ja palkintosummasta 75 prosenttia ohjataan omistajalle, 25 kasvattajalle.Esteratsastuksessa ensimmäisessä osakilpailun estekorkeus on 90 senttiä, toisen 95. Tällä kertaa molemmat osakilpailuvoitot vei Maarit Lahtisen omistama Ypäjä Rokki (Ponuveikko – Samuli).”Tämähän on kauhean kiva hevonen – suomenhevonen, jolla voi vetää joka lajia. Kuitenkin rataesteet ovat selkeästi tämän oma juttu, siitä hevonenkin pitää eniten”, onnellinen omistaja kertoo..Lahtinen hoitaa arkipäiväratsastuksen ja valjakkovaunutreenit itse. Tuore suomenhevosten estemestari Linnea Haukilehto on kilpaillut Rokilla kesäkuusta saakka. Ratsukko voitti kasvattajakilpailun neljän virhepisteen tuloksella.”Ollaan menty yhdessä neljä starttia ja muutamat treenit. Toivotaan, että näillä puheilla yhteistyö myös jatkuisi”, hän sanoo.Lahtinen on ostanut Rokin Hevosopistolta maitovarsana.”Tiesin mitä halusin. Tämän emän jälkeläiset ovat minulle tuttuja. Silloin oli jo aavistus, että nyt on hyvä hevonen kyseessä. Lisäksi se oli jo varsana niin hienon näköinen”, hän toteaa.Molemmat ratsastaja ja omistaja uskovat, että hevosesta on tulevaisuudessa myös mestaruusluokkiin:”Ajan ja iän kanssa. Uskon, että kapasiteettia riittää”, Haukilehto kertoo.Kasvattajakilpailussa toisiksi sijoittuivat Riikka Harjula ja Tauno Ilmari (Salmiakki Poika - Autere) 16:lla virhepisteellä, kolmansiksi Heidi Kinnunen ja Fanipallo (Vili Veikeä - Pette) 18:lla virhepisteellä. Tänä vuonna esteiden paras tamma oli Tähtipilke (Pipoli - Apassi). Hevosen omistaa sillä ratsastanut Susanna Rissanen. Kokonaistuloksessa tamma sijoittui neljännelle sijalle yhteensä 31:llä virhepisteellä. Katso estepuolen tulokset täältä. ."Ei odotettu näin hyvää!"Kouluratsastuksessa kasvattajakilpailu ratkaistaan kahdessa helppo A -tasoisessa osakilpailussa, ja kilpailuluokkien yhteenlaskettu prosenttitulos ratkaisee voittajan.Koulupuolella voiton vei Kyrön Lempi (Ypäjä Arska - A.T. Vinski) osakilpailujen yhteistuloksella 134,93 prosenttia, lauantailta 68,333 ja sunnuntailta 66,597 prosenttia. Samalla ratsu oli myös kilpailun paras tamma. Lempi on tämän ratsastajan, Siiri Kyrön, omakasvatti.”Näin kävi. Olen kyllä todella ylpeä ja onnellinen tästä hevosesta. Voitto meni kyllä tiukille, hevonen oli nyt sunnuntaina väsyneempi”, ratsastaja kertoo.Lauantaina Kyrö kuvasi voittoa suureksi yllätykseksi:”Ei odotettu näin hyvää!”Tamma on omakasvatti jo kolmannessa polvessa:”Suomenhevoset ovat aina olleet lähellä sydäntäni. Olin nähnyt tämän täyssiskon, Lemmin Varman, sen jälkeen, kun olimme myyneet tämän emän Lemmin Linnun (A.T. Vinski - Vekseli) pois. Tykkäsin siitä niin paljon, että liisasin saman tamman takaisin. Tämän tammalinja on vahva. Emänemä Lemmin Liekki (Vekseli - Etu-Veto) on paljon palkittu. Lisäksi emälinjasta löytyy isoja nimiä, kuten tämän isoisoäidin Letkan (Etu-Veto - Hota) lapsenlapsi Pellervo (Rakkari - Erä-Kimo).”Kyrö kuvaa hevosta yritteliääksi, innokkaaksi ja sosiaaliseksi.”Tamma on oppinut kaikki asiat todella helposti. Se on kaikkien kaveri ja näppärän kokoinen, eli pysyy hyvin tasapainossa, vaikka nämä tehtävät eivät olekaan helpompia 6-vuotiaille. Tästä tuli juuri sellainen kuin toivottiinkin: tamma, ja väritys suoraan mummosta, Lemmin Liekistä – kuten myös nimikin”, omistaja summaa. .Lähitulevaisuuden tähtäimenä on jalostusarvostella tamma ja kilpailla sillä 5–6-vuotiaille avoin Prestige cup loppuun.”Katsotaan. Tarkat suunnitelmat loppuivat tähän, nyt pitää tehdä uusia suunnitelmia”, ratsastaja naurahtaa.Katso koulupuolen tulokset täältä.