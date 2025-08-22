Katallin Fiinadonna otti etumatkan Breedersissä: "Se ravi on sillä ihan todella mageeta"

Jenna Lamminen sai Breedersin ensimmäisen osakilpailun verryttelyn onnistumaan ja ruunivoikon Katallin Fiinadonna -tammansa (Foundation - Bernstein) pysymään rauhallisena. Ei kuitenkaan liian rauhallisena, vaan juuri sopivana."No, sen verran se jännittyi, että raviin tuli lisänäyttävyyttä", hän naurahti. "Mutta toisaalta se oli sitten pikkasen pois laukasta ja käynnistä."Ravi on tamman vahvinta osaamista. Siitä annettiin 8,7. "Se ravi nyt on sillä ihan todella mageeta. Jännittyneisyys toi siihen vaan lisää ilmaa."Kuuliaisuudesta ropsahti 8:aa. Tuomarit kehuivat ratsastettavuudeltan erinmaisen tamman kaunista muotoa ja rauhallista suuta. Fiinadonna on jo 7-vuotias, sillä se on kertaalleen jo varsonut. Katallin Dusty Rose on kolmevuotias ja isäoriista Dynamic Dream. Lamminen kiittelee valmentajaansa Sari Aimiaa, jota näkee kahdesti viikossa, mutta myös hollantilaista Rien van der Schaftia, johon hän on aivan erityisen mieltynyt."Rienin valmennusviikonlopuissa ehdin alkuvuodesta käymään kolmesti, mutta nyt hänellä on ollut kiireitä Espanjan kanssa", Lamminen kertoo.Toiveita päästä van der Schaftin valmennukseen vastaisuudessakin kuitenkin on."Ehdottomasti."Lauantaille ratsukko lähtee samalla valmistelulla kuin ensimmäiseenkin osakilpailuun."Yritetään tehdä mahdollisimman samanlainen verryttely kuin tänään, ja saadaan hevonen rennoksi, mutta samalla teräväksi. Onneksi Sari on mukana!" Eveliina Kurkela ratsasti Baroccon kakkoseksi 74,2 prosentilla. Kolmas on tällä hetkellä Suvi Kettunen Desiree Nybackalla. Koulu-Breedersin tulokset täälläEstepuolella polepositionin otti kolmikko Valtteri Gundersby omakasvatillaan C'est La Vie de Luxilla (Celantus - Cascano), Petra Mattila Halethilla (Highway M TN - Larenco) (79,94) ja Kate Korpela-Juntunen Cumbalettella. Susanna Granroth on Ypäjä Ramatuellella yhden pudotuksen päässä. Este-Breedersin tulokset täälläBreeders-potissa on tänä vuonna iso summa 22 597,70 euroa. Tämä jaetaan kahtia este- ja koulukisan välillä. Voittaja kuittaa 11 tuhannen euron kokonaispotista 40 prosenttia, eli 4500 euroa, josta 75 prosenttia maksetaan omistajalle ja 25 prosenttia kasvattajalle. Kakkonen saa 20 prosenttia, kolmas 15, neljäs 10 ja viideskin vielä 7. Laatuarvostelussa tulokset annettiin perjantaina kouluhevosille. Estehevoset kilpailevat vasta sunnuntaina. Voittaja on Kati Nuutisen ratsastama ja omistama ja Christina Pilgerin kasvattama So Dazzling Diamond (So Unique - Florencio I) pistein 8,18. Tuloslista on 7,7 - 8,7 - 8,7 - 8,3 - 8 ja R 7,5 - 8 - 7,5. Koulupisteet annetaan järjestyksessä rakenne, käynti, ravi, laukka, kuuliaisuus ja yleisvaikutelma sekä rakenne (R): 1. tyyppi, 2. pää, kaula, runko, 3. jalat ja liikkeiden säännöllisyys. Anna Kärkkäisen ratsastama, kasvattama ja omistama Backwoods Divino on kakkonen 8,08 pisteellä ja Kira Kanervan ratsastama ja Marita Aarnion kasvattama ja omistama Happy Player 8,03 pisteellä kolmas. Tulokset täällä