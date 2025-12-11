Kati Tuomolan mielestä "lain kuollut kirjain" jäi ilman tarpeellista tarkennusta

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan hevostyöryhmän jäsen ja hevoseläinlääkäri Kati Tuomola taustoittaa tänään torstaiaamuna julkaistua tiedotetta ja kertoo, että neuvottelukunnassa on oltu pettyneitä hevosasetukseen, jossa tiettyjä hyvinvoinnin vaarantavia varusteita, kuten vaikkapa joitakin kovimpia kuolaimia, ei erikseen kielletty. Hevosjärjestöjen edustajia oli pyydetty neuvottelukunnan viimeisimpään kokoukseen, jssa tätäa asiaa käsiteltiin, ja SRL ja Hippos olivatkin läsnä. "Keskustelua käytiin hyvässä hengessä näistä ongelmista", Tuomola raportoi. Hän näkee, että asetuksella olisi voitu saada vaikuttavuutta sen pohjalla olevaan lakiin, jossa todetaan sellaisten välineiden, joiden käyttö ilmeisesti aiheuttaa eläimelle tarpeetonta kipua tai tuskaa, markkinoinnin, maahantuonnin, valmistuksen, myynnin, luovutuksen, käytön ja hallussapidon olevan kielletty.Laissa todetaan myös, että asetuksella voidaan antaa asiasta tarkempia säännöksiä. Nämä tarkennukset jäivät antamatta. Hevosen suuterveyteen syvällisesti perehtynyt eläinlääkäri on turhautunut: ”Eläinten hyvinvointilaissa toki todetaan, että varusteiden on oltava sopivia eivätkä ne saa aiheuttaa kipua ja piikkikuolaimet ja kannukset on kielletty. Ja muut vastaavat kipua aiheuttavat ohjaus- ja hallintavälineet. Mutta onko tämä nyt lain kuollut kirjain?” hän huokaa.”Ne välineet tietenkin muuttuvat niin tiuhaan, että voi olla vaikeaa niitä määritellä asetustekstiin. Ja vaikka tietyt välineet kiellettäisiinkin, ei se poista sitä, että samat ongelmat esiintyvät joillakin toisilla varusteilla”, hän huokaa, mutta myöntää olevansa pettynyt, sillä stressioireita, suuvaurioita ja sinisiä kieliä näkee edelleen, eivätkä asiat edisty sillä vauhdilla millä hänen mielestään niiden pitäisi. Neuvottelukunnan toiveena ja pyrkimyksenä on nyt, että koska lainsäädäntöön ei kuolaimia ja joitakin apuohjia saatu, eikä turparemmienkään käytön rajoitusta, asetetaan toive hevosjärjestöihin, jotta muutosta saataisiin sitä kautta."Hippos on lähtenyt edistämään, ettei kielisidettä käytettäisi rutiininomaisesti. Ja ratsupuolella kankikuolainten käyttö on vapaaehtoista kansallisella kilpatasolla", Tuomola huomioi.”Crescendot ja puoltajankuolaimet ovat korkean riskin välineitä. Puoltajainkuolain jo painaakin puoli kiloa. Silti edelleen perustellaan, ettei se ole väline itsessään vaan ihminen, joka välinettä käyttää. Ja niinhän se tietysti onkin.” Mitä sitten tarvittaisiin? Pitäisikö kieltää hevosenkäsittelijän, ratsastajan ja ohjastajan puutteellinen osaaminen liian vaikeissa tehtävissä, huonous?”Niin, ja miten määriteltäisiin mikä on huonoutta?” Tuomola tuhahtaa. ”Se ainakin pitäisi saada aikaiseksi, että urheiluun otetaan vain sellaisia hevosia, joita pystytään normaaleilla varusteilla siinä ohjaamaan”, Tuomola sanoo. ”Tässäkin on silti huomioitava, ettei kaikkien hevosten suussa ole oikeastaan tilaa edes minkäänlaiselle kuolaimelle.” Valistuksen pitäisi hänen mukaansa lähteä lapsista ja nuorista. Tuomola kiittelee joitakin toimijoita, esimerkiksi Kaustisten ravikoulua (KPEDU Kaustinen), jossa asiaan on sentään perehdytty. ”Siellä pyritään parempaan ja esimerkiksi opiskellaan suun tarkastamista.”