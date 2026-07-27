Tarvittaessa kanget käytössä – kaulanaruratsastajan kaksoisvoitto Lohjan interissä

Niin luovia ratkaisuja kuin käyttääkin, Maria Fraser-Baggströmin tavoite on kuitenkin menestyä kansallisilla kouluradoilla.Toki omalla tavallaan. Sunnuntain kaksoisvoitot esimerkiksi tulivat ilman kenkiä - hevosilla, siis. Niillä kun ei kenkiä pidetä kotona, ei niitä laiteta kavioihin kilpailuihinkaan. Ja seuraavaan palkintojenjakoon hän suunnittelee vähän näyttävämpää tuuletusta. Sitä Lohjallakin käsihevosalueella jo harjoiteltiin ja se onnistui puoliksi. Se hevonen, jonka selässä istuttiin, FWB-ruuna Rivendell's First Hero (Fernet - Lauries Crusador) nousi pyynnöstä kahdelle jalalla, käsihevonen Eça (Xarope - Nostradamus do Top) ei ymmärtänyt vielä miten tällaisessa kaksoishyppäyksessä olisi pitänyt toimia. Selästä käsin tai maasta käsinkin, jos kouluttaja on sen vierellä, Eçakin osaa hypätä hallitusti takasilleen. Tämä nähtäneen siis seuraavaksi. Miten suoritukset menivät? Voittaja First Hero liikkuu kepeästi ja lennokkaasti, mutta etenkin toinen piruetti rikkoutui. Lusitanoruuna Eca jakaa tuomareita, eikä se ratsastajansakaan mukaan mikään liitokavio ole. "Se on mun luottohevonen ja tärkein kaikista", Fraser-Baggström luonnehtii. Tässä kohtaa on enemmän kuin riittävästi, että hevonen on takaisin radoilla. On kuitenkin selvää, että Fraser-Baggström on saanut uudenlaista schwungia menemiseensä First Heron kanssa ja siitä hän kiittää valmentajaansa Stella Hagelstamia, jonka opissa on kuluneen vuoden ollut."Stellalla on paljon työkaluja kaikenlaisiin tilanteisiin. Olen äärettömän kiitollinen", Fraser-Baggström sanoo.Ecan kanssa häntä valmentaa Janne Bergh. 14-vuotias Rivendell's First Hero tuli hänelle nelivuotiaana kasvattajaltaan Johanna Holdenilta loukattuaan takajalkansa. Fraser-Baggström lähti kuntouttamaan hevosta, jonka haasteena on lisäksi räjähteleväinen, erittäin reaktiivinen luonne."Aikaa meni, mutta tässä on lopputulos!" hän sanoo tyytyväisenä. . Fraser-Baggström otti Lohjalla myös kakkosijan, ja hän näkee tämän merkkinä siitä, että tie takaisin kohti GP-ratoja 17-vuotiaan Eçan kanssa jatkuu. First Heron kanssa on epävarmempaa, mutta ei poissuljettua. Molemmat osaavat GP:n asiat kyllä. Kotona Bärosundissa hän jatkaa kaulanarulla ratsastamista, myös maastossa. Tähän soveltuu kaikkein parhaiten hänen elämänsä hevonen, jota hän itse kutsuu yksisarviseksi. Lusitanoruuna Eçan tulevaisuus vaikutti vielä viime elokuussa huonolta, mutta diagnosoitu kaularankan nikama C4:n murtuma saatiin kuin saatiinkin parannettua, vaikka eläinlääkärit pitävät sitä Fraser-Baggströmin mukaan pienenä ihmeenä."Se on se paljo maasta työskentely, jossa hevoseen pystyy vaikuttamaan niin älyttömän hyvin, ja ulkoilu ja tietysti se, että siinä tietyssä vaiheessa pystyin ratsastamaan sillä kaulanarulla", ratsastaja tuumaa.Fraser-Baggström ei ole mikään kiivailija. Häntä ei haittaa lainkaan pukea hevosilleen kankikuolaimia silloin, kun niiden aika on. Tulokset pysyivät vähän alle 62 prosentissa. Luokan C-tuomari Riina Vihanto totesi, että vielä riittää parannettavaakin, etenkin tuntumassa. "Se vaikuttaa niin moneen asiaan", hän totesi. Intermediaire i -luokan tulos täällä.Kaulanaru tai kuolaimet suussa, Maria Fraser-Baggströmin päämääränä ovat "ne samat kolme sekuntia".Kouluratsastaja ilman kenkiä ja suitsia – tavoitteena kansainvälinen mestaruustaso.Englannissa kisattiin ilman suitsia este- ja kouluratsastuksessa – onko tässä lajin tulevaisuus?