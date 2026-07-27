Sunnuntaina oli Maria Fraser-Baggströmin ja hänen tiiminsä päivä. Kuvassa sisko Tania, Lohjan pääluokan intermediairen voittaja Rivendell's First Hero ja kakkonen Eça.
Sunnuntaina oli Maria Fraser-Baggströmin ja hänen tiiminsä päivä. Kuvassa sisko Tania, Lohjan pääluokan intermediairen voittaja Rivendell's First Hero ja kakkonen Eça. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Tarvittaessa kanget käytössä – kaulanaruratsastajan kaksoisvoitto Lohjan interissä

Maria Fraser-Baggström on opittu tuntemaan "vaihtoehtokouluttajana". Mutta.
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