Tasa-arvo ja muita perusteita – näin syntyi 1,2 kilometriä pitkä Kaviopolku

Yrittäjä, eläinsuojeluneuvoja, tallinpitäjä ja Valkeakosken kaupunginvaltuutettu Minna Höltta (Vihr.) avasi valtuustossa keskustelun ratsastusharrastuksen tukemisen tärkeydestä.”Valkeakoski haluaa profiloitua liikuntamyönteisenä kaupunkina. Keskustelun avaaminen lähti tilanteesta, ettei kaupungilla ollut tarjota hevosharrastusta tukevia palveluja, joita jo naapurikunnista löytyy”, Hölttä kertoo.Yhtenä tärkeänä argumenttina oli vuonna 2022 tehty tasa-arvovaltuutetun huomautus, jota sivuttiin 25.10.2025 jätetyssä valtuustoaloitteessa Espoon kaupungille. Aloitteessa todetaan seuraavaa: Hevosharrastuksen edistämiseksi Espoo ei ole kuitenkaan rakentanut juuri mitään olosuhteita. Tuki tyttöjen suosikkilajille on ollut minimaalista. Tasa-arvovaltuutettu on myös kehottanut Espoon kaupunkia edistämään tasa-arvoa liikuntapaikkarakentamisessa vuonna 2022 kantelun tuloksena.Muita perusteluita Valkeakoskelle olivat myös kaupungin runsaat hevos- ja harrastajamäärät sekä yrittäjien tukeminen. Talleilla oli selkeä haaste reitistöjen suhteen, sillä niille oli joko ajettu liikaa sepeliä tai vanhat reitit olivat suunnattu muuhun käyttöön.”Hevosia Valkeakoskella on noin 500, kaupungissa toimii kaksi aktiivista ratsastusseuraa ja useita hevosalan yrityksiä. Maneesit ja ratsastusalueet ovat yritysten kustantamia ja myös maatilayrityksillä on hevosia. Näitä tilastoja kaupungilla ei aiemmin ollut, jotta ei hevosihmiset olisivat voineet herätä hevosharrastajien tarpeeseen.”Perustelujen ja neuvottelujen jälkeen Valkeakosken kaupunki vastasi harrastajien tarpeeseen tarjoten Korkeakankaan alueelta muutaman vuoden käyttämättä olleen latupohjan ratsastajien käyttöön.”Alueella on useita hevostalleja, mutta se on myös profiloitunut liikuntapalveluja tarjoavaksi alueeksi, sillä sieltä löytyy muun muassa maastopyöräreitistö, frisbeegolfrata ja kuntoportaat. Kaviopolku täydentää alueen liikuntapalveluja hienosti”, Hölttä iloitsee.Kaviopoluksi merkitty 1,2 kilometrin pituinen ratsastusreitti on kuitenkin sopivasti muista palveluista sivussa ja esimerkiksi risteävää liikennettä ei ole. Reitti suljetaan tarvittaessa latukaudella sekä maastopyöräkisojen ajaksi.”Leveyttä reitillä on oikein mukavasti. Kaupunki on jo osallistunut talkoisiin huolehtimalla esimerkiksi kaatuneet puut pois ja sinne on myös luvattu maanparannusmateriaalia. Reitillä voi jo mennä kaikkia askellajeja, mutta pari kohtaa ovat vielä hieman pehmeitä, joten pohja on käyttökuntoinen, mutta vaatii vielä parannusta. Ratsain siellä voi kuitenkin kulkea jo hyvin, kärryttely ei vielä onnistu, sillä ensin on tehtävä hieman maatöitä.”Juuri avattu reitti on kesän ajan koekäytössä ja pilottihanketta operoiva Valkeakosken Kaviopolku ry kerää käyttäjiltä palautetta ja kehitysehdotuksia.. ”Selvitämme ensin, miten käytäntö toimii ja katsotaan kuinka hyvin harrastajat löytävät reitille. Syksyllä olisi mahdollisuus hakea Kaviopolulle pysyvää lupaa ja ulkopuolista rahoitusta. Tilaa olisi myös laajennukselle, mutta sitä keskustelua ei vielä ole avattu kaupungin suuntaan. Kunhan tämä hanke saadaan maaliin, niin toiveissa olisi saada oma reitistö myös kaupungin pohjoispuolelle”, Hölttä summaa.Hän myös kannustaa muita kaupunkeja ja kuntia ottamaan mallia ja osallistumaan oman alueen hevosharrastuksen kehittämiseen sekä harrastajia järjestäytymään ja viemään viestiä asuinalueensa päättäjille.”Hankkeen toteutumisessa merkittävänä tekijänä oli myös aktiiviset vapaaehtoiset, joiden avulla perustettiin oma yhdistys ajamaan ratsastusreittihanketta eteen päin.”