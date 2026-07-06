Kaviopolku on vanhaa latupohjaa, joten se soveltui hyvin pienin parannuksin heti käyttöön.
Kaviopolku on vanhaa latupohjaa, joten se soveltui hyvin pienin parannuksin heti käyttöön.Kuva: Valkeakosken Kaviopolku ry
Ratsastusuutiset

Tasa-arvo ja muita perusteita – näin syntyi 1,2 kilometriä pitkä Kaviopolku

Valkeakoskella perusteltiin viranhaltijoille ratsastusreitin tarpeellisuutta. Yksi tärkeä argumentti oli tasa-arvo.
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