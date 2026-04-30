"Käytiin sitten hampurilaisella", Ville Vaurio riemuitsee Exloon kvaalituloksesta

Puhelimen päässä Hollannin Exloon CDI-kisoissa on iloinen mies. Ville Vaurio on juuri saanut kvaalin hevoselleen Dantelle (De Niro – Alantas) tuloksella 67,7 prosenttia, kun kvaaliraja on 66 prosenttia."Harvoin olen ollut näin tyytyväinen puolivälin alapuolelle olevaan tulokseen kuin tänään. Kvaalia tultiin hakemaan ja se saatiin", Vaurio myhäilee.Milloin päätit lähteä tavoittelemaan MM-kvaaleja?"HIHS:in aikaan tuli sellainen tunne, että hevonen on tarpeeksi hyvä ja kannattaa lähteä. Pitkä reissuhan tämä on, lauantaina lähdettiin ja tiistaina oltiin perillä. Puhumattakaan siitä, miten järkyttävän kallis tämmöinen matka on. Melinda Ignatiuksen tallilla oltiin yksi yö, hänelle oli kiva tavata taas Dante, kun hän on sitä itsekin ratsastanut."Sinulla on Danten lisäksi mukana myös Kenttis, eli Merry Francis (Pin Rock´s Black Velvet – Duendecillo P)."Juu, se on ekaa kertaa ulkomailla ja ihan partiopoikana täällä oppimassa suuren maailman tavoille. Vähän on ollut säätöä, kun ne matkalla leimaantui niin toisiinsa, hirnuvat perään, kun toinen lähtee töihin. Ensin ajattelin että Kenttis on vaan seurahevosena, mutta sitten menin sen kanssa kuitenkin Yrjön tänään, ja meni ihan kivasti 67,9 prosenttia, vaikka on siinä vielä työtä toki. Ja huomenna menen sen kanssa ekaa kertaa inter ykkösen. En ole ikinä mennyt sitä ohjelmaa kun en tykkää siitä, ei tietty Kenttiskään, mutta nyt ei ole muuta tarjolla. Pitääkin varmaan opetella se tänään", nauraa Vaurio.Minne matka suuntautuu Exloosta?Huomenna mennään vielä Danten kanssa kür, se on se vanha, ja sitten lähdetään kohti Aachenin kilpailua. Kun siellä mahdollisuus yrittää sitä toista kvaalia. Kilpailu alkaa jo maanantaina. Mennään Aachenissa vain GP eikä muuta, koska siitä on mahdollisuus saada kvaali. Sitten kiireesti kotia kohti."Ville Vaurio haluaa vielä nostaa esiin hevosenhoitajansa Patricia Salmisen."Hän on minulle tosi suuri tuki täällä, todella hienoa että hän lähti mukaan! En varmaan pärjäisi ilman Patriciaa. Lupasin hänelle, että jos saan kvaalin tarjoan hänelle illallisen missä vaan ravintolassa. No, käytiin sitten hampurilaisella", nauraa Vaurio.GP-luokassa starttasivat myös Stella Hagelstam kahdella hevosella ja Mikaela Soratie Fürst Michiganilla.