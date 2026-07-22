Ratsastaja Edgrenin mielestä palkintojenjako oli tärkeä ja arvokas hetki.
Ratsastaja Edgrenin mielestä palkintojenjako oli tärkeä ja arvokas hetki. Kuva: Annika Mäki
Ratsastusuutiset

Kenraalin Malja Emma Edgrenille – palkinnon jakoi Hans Adolf Ehrnrooth

U25-ikäluokalle tarkoitettu Kenraalin Malja käytiin tällä kertaa Turussa.
Julkaistu
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