Kenraalin Malja Emma Edgrenille – palkinnon jakoi Hans Adolf Ehrnrooth

19-vuotias tuore ylioppilas Emma Edgren on tuore Kenraalin Malja -kiertopalkinnon voittaja. Akseli Gallen-Kallelan suunnittelemaa kiertopalkintoa on jaettu jo lähes sadan vuoden ajan. Kiertopalkinnon jakoi Hans Adolf Ehrnrooth, jonka isä kenraali Adolf Ehrnrooth lahjoitti Kenraalin Maljan aikanaan kiertopalkinnoksi."Isoisoisäni tunsi Ehrnroothin henkilökohtaisesti. Onhan se saakelin hienoa, että saan maljaan oman nimeni. Ehrnrooth oli edesmenneen isoisäni esikuva, ja niin on minunkin. Se oli arvokas ja hieno hetki", ratsastaja toteaa. Koko elämänsä hevosia ja ratsastusta harrastanut Edgren on kilpaillut 10-vuotiaasta lähtien. Suurimpia tähänastisia kilpailuja ovat kahden tähden 130-luokka Drammenissa ja junioreiden SM-kisat 135- ja 140-tasolla. Viime vuoden PM-kisoissa ratsastaja kilpaili avoimia kansainvälisiä luokkia."Meni ihan jees. Heppa on ollu pari kuukautta poissa radoilta, joten se oli tosi innoissaan. Se oli skarppi, vaikkei ihan ehkä keskittynytkään esteiden välissä", Edgren kertoo. Juuri lukiosta valmistunut ratsastaja haaveilee urasta hevosalalla. Suunnitelmana on muuttaa syksyllä ratsuttajaksi ulkomaille. "Tällä hetkellä teen heppoja ja tallitöitä. Olen päässyt viemään nuorempia ratsastajia kisoihin ja valmentamaan heitä siellä. On hienoa nähdä heidän onnistuvan, ei kuitenkaan ole niin pitkä aika siitä, kun olin itse 12. Pääsen kertomaan heille sen, mitä olisin halunnut itse kuulla silloin. En kuitenkaan haaveile tällä hetkellä opettamisesta."Edgren ei halua asettaa itselleen liikaa konkreettisia tavoitteita. "Olen ylipäänsä tosi go with the flow -ihminen. Haluan vain olla hyvä ratsastaja, päästä kehittymään ja ratsastamaan hienoilla hevosilla. Se on palkitsevaa", ratsastaja päättää.Edgren ja Elendil K (Concreto 174 - Emirs) suoriutuivat Metsämäki Horse Show'ssa käydystä 125-luokasta perusradan tuloksella 5 virhepistettä, uusinnasta tuloksella 8 virhepistettä. Itse 125-luokan voittivat Jenna Suomi ja California PS (Caligula - Filou de Muze). Suomi on liian vanha osallistumaan alle 25-vuotiaille tarkoitettuun Kenraaliin Maljaan, mutta voitto oli silti hänelle tärkeä.”Se oli iso henkinen voitto, kivaa kun palkittiin", ratsastaja toteaa. Suomi oli kiinteä osa kilpailujen järjestämistä."Lauantai alkoi hyvällä kelillä, ja pohja piti hyvin sateesta huolimatta. Ollaan kyllä ylpeitä, että saatiin Malja takaisin Turkuun. Oli hienoa kuulla Kenraalin pojan ajatuksia.".Katso Metsämäki Horse Show'n tulokset täältä. ."Kun hevoselle annetaan ihan oikeasti se mahdollisuus" – Salla Varenti hevosineen kahden kuukauden Saksan leirillä .Hagenin EM 1: Jone Illille huippualoitus – "Isot tavoitteet täällä"