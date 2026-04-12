Kent Farrington kesti Teksasin finaalissa loppuun asti

Loppulukemat maailmancupin estefinaalissa olivat Kent Farringtonin hyväksi 4-7-9. Ja kaksi muuta palkintopallilla olivat Saksan Daniel Deusser ja USA:n Katherine A. Dinan, joka, kuten hevosen nimikin Out of the Blue SCF, vinkkasi, tuli hieman "puskista", sillä hänellä oli ennen kolmatta päivää 9 virhepistettä.

Aivan virheittä ei Farringtonillakaan sujunut, sillä sunnuntain finaaliradan ensimmäisellä kierroksella kimo Greya pudotti puomin. Tämä kavensi välimatkaa Deusseriin ja Otello de Guldenboomiin. Steve Guerdat sai Albführens Iashin Sittella A-kierroksella myös puomin alas.

Guerdat lähti B-kierrokselle vakavan näköisenä ja tiputti kaksi puomia. Deusser ratsasti nollat.

Farringtonille riitti varmistella nollarata ja sen hän toteutti.

FEI:n TV-haastattelussa hän totesi, että radalla hän ei kuulostele paljoakaan fiiliksiä tai tuntemuksiaan, vaan keskittyy toteuttamaan suunnitelmaansa.

Deusser oli onnellinen kakkossijastaan ja kertoi olevansa iloinen hevosensa näyttämästä kyvystä. "Haaveilin toki jossain vaiheessa vähän voitostakin", hän myhäili.

