KenttäEM-kilpailut Puolassa: Pekkarinen tyytyväinen puhtaaseen maastokokeeseen, Laihon kisa keskeytyi liukastumiseen

Nuorten ratsastajien EM-kilpailut Puolassa Strzegomissa sujuivat Nelli Pekkariselta ja Avoca Alchemistilta (Kings Master – Frankfort Boy) hyvin, vaikka mitaleita ei tullutkaan. Ratsukko sijoittui sunnuntain rataestekokeen jälkeen sijalle 26, pistein 71,1. ”Nelli teki tuloksellisesti ja ratsastuksellisesti todella hienon maastoradan. Siellä hylättiin iso prosentti ratsastajia”, maajoukkuevalmentaja Sanna Siltakorpi kehuu.Myös Pekkarinen kertoo olevansa tyytyväinen suoritukseensa maastokokeessa.”Maasto ylitti odotukset, olen tyytyväinen kisaan ja hevoseen. Tämä oli rajuin maasto, mitä minä ja hevonen on ikinä tehty. Vesikin oli vaikein mitä olen ikinä ratsastanut. Valmistauduin vielä katsomalla ensimmäiset kuusi ratsukkoa: niistä kolme hylättiin, ne tippui tai kaatui. Mutta en ottanut siitä paineita, koska meillä oli Sannan kanssa niin hyvä suunnitelma. En lähtenyt muuttamaan mitään ja tein suunnitellun vaihtoehtoreitin”, ratsastaja kertoo.Perjantain kouluradalla ratsukkoa vaivasi hevosen vireys.”Ärsyttäähän se, kun menee turhaan pisteitä pois. Mutta koulua saa aina paremmaksi, ja hevonen maksoi räjähdysherkkyytensä takaisin maastossa.”Maaston haastavuus taas näkyi sunnuntaina rataesteillä:”Hevonen vaikutti ihan virkeältä, mutta oikeasti se ei ollut yhtään oma itsensä ja oli ihan hapoilla. Maasto vei siis paljon mehuja”, Pekkarinen sanoo. ”Estekoe ei sujunut ihan toiveiden mukaan. Ratsukolla ei ole vielä niin paljoa kokemusta pitkistä kolmen tähden kilpailuista. Mutta kokonaisuuteen voidaan olla tyytyväisiä”, Siltakorpi toteaa.Ratsukko palasi maanantaiaamuna kotiin Ruotsiin.”Nyt hevonen saa pari viikkoa lepoa, katsotaan sitten missä seuraavat kisat”, ratsastaja päättää. .Tällä kertaa juniori Inkeri Laihon ja Pulla-ponin, eli Ewan Stonen (Lunnalyckan's Artist - Emfatyk ox) EM-urakka päättyi jo lauantain maastoradalle.”Pulla oli valmisteltu todella hyvin. Perjantaina suljetulla areenalla käyty koulurata oli onnistunut, vaikka Inkeriä jännittikin todella paljon. Myös maaston verkka oli älyttömän hyvä, samoin alkurata”, ratsastajan äiti Katariina Laiho aloittaa.Kuitenkin hieman ennen maastoradan puoltaväliä Pulla liukastui kaarteessa. Pian tämän jälkeen ratsukko kielsi ulos.Maajoukkuevalmentajan mukaan ratsukko ei saanut enää rytmistä kiinni liukastumisen jälkeen:”Inkeri analysoi tilanteen hyvin. Uskon, että matka jatkuu tästä eteenpäin. Pulla on kunnossa, ravautettiin ja hoidettiin hyvin. Meidän lajimme on niin paljon riskialttiimpi kuin koulu- tai esteratsastus. Näitä asioita harjoitellaan kilpailuissa”, Siltakorpi kommentoi.”Pulla oli liukastumisen jälkeen ihan jalan takana, ja tuntui Inkerin mukaan ihan erilaiselta, ei yhtään omalta itseltään. Olemme aika varmoja, että ponilla kramppasi jokin lihas. Onneksi kyse ei ole mistään isommasta, se on nyt vertynyt juoksutuksen ja ratsastuksen myötä”, Laiho kertoo.Radan liukkaus on perheen äidin mielestä erikoista. Laihon perhe on kilpaillut useasti aiemminkin samassa maastossa:”Nyt siellä kaatui sileälläkin paljon porukkaa. Rataa oli kasteltu monta päivää kuivuuden takia. Nyt me laitettiin tavallista isommat hokitkin.”Laiho harmittelee kilpailujen keskeytymistä maastokokeella erityisesti siksi, että rata olisi ollut Inkerille ja Pullalle juuri sopiva.”Moni varmasti ajattelee, ettei ponilla voisi päästä tuollaisia maastoratoja läpi. Mutta tämä maasto ei todellakaan ollut tämän ponin kapasiteetin rajoilla”, hän kertoo. Inkeri ja Pulla ovat juuri tekemässä paluumatkaansa Suomeen.”Olen todella ylpeä Inkeristä. Hän yritti loppuun asti ja oli järkevä”, Laiho päättää..Inkeri Laiho ja Nelli Pekkarinen junioreiden ja nuorten kenttäEM-kisoissa: "Nyt odotetaan ehjiä ja hyviä suorituksia"