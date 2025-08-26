Nelli Pekkarinen ja Avoca Alchemist EM-kilpailujen maastokokeessa.
Nelli Pekkarinen ja Avoca Alchemist EM-kilpailujen maastokokeessa. Kuva: Pekkarisen albumi
Ratsastusuutiset

KenttäEM-kilpailut Puolassa: Pekkarinen tyytyväinen puhtaaseen maastokokeeseen, Laihon kisa keskeytyi liukastumiseen

Maastokoe aiheutti tänä vuonna vaikeuksia monille.
