Kenttämaajoukkueen uusi valmentaja Pauliina Swindells mj-katselmuksen alla: "Ennen kaikkea haluan rakentaa joukkuehenkeä"

Tulevana viikonloppuna Ypäjällä on vuorossa kenttäratsastuksen maajoukkuekatsastus kaikille ikäluokille poneista U25:een. Kyseessä on kesällä uudeksi maajoukkuevalmentajaksi valitun Pauliina Swindellsin ensimmäinen katselmus. Mukaan on ilmoittatunut 15 ratsukkoa. Swindells kertoo lähtevänsä viikonloppuun ennen kaikkea avoimin mielin.”Haluan nähdä kaikki ratsukot joissa on potentiaalia, vaikka ne vielä tällä hetkellä eivät olisikaan mj-tasolla. Toivon, että voimme napata ratsukoista kiinni jo varhaisessa vaiheessa, ja ohjata sellaisen ratsukon aluevalmennukseen kasvamaan”, Swindells sanoo.Ratsastajille on tehty ennakkokysely, jossa selvitellään sitä, mitä he odottavat liittovalmennukselta, mikä on kotivalmennuksen tilanne ja tietenkin maajoukkuevalmennukseen sitoutumisen aste.”Ennen kaikkea haluan rakentaa joukkuehenkeä. Koska joukkue vaan on valtava etu kaikille ratsastajille. Toivon että kaikki ymmärtävät että joukkueessa ratsastaminen on kunnia-asia.”Ypäjällä ratsastetaan kouluosuus perjantaina, esteet lauantaina ja maastokoe sunnuntaina.”Maasto ei tietenkään ole täyspitkä, vaan joku pätkä. Ja haluan painottaa, että kyseessä on katsastus, ei valmennus. En halua istua jossain kynä kädessä, vaan olla koko ajan vuorovaikutuksessa ratsastajien kanssa. Ja lauantai-iltana istutaan yhdessä ja keskustellaan tulevaisuudesta.”Moni ulkomailla asuvista ja kilpailevista ratsastajista ei ole hakenut maajoukkuekatsastukseen, sillä heillä on jo toimivat systeemit.”Mutta on selvää, että kun valitaan kenttäratsastuksen edustajia arvokisoihin, sitä ei tehdä vain maajoukkuerankaasta vaan tulosten perusteella kaikista suomalaisista kenttäratsastajista, riippumatta siitä missä he asuvat. Haluan ehdottomasti pitää tiivistä yhteyttä kaikkiin suomalaisiin kenttäkilpailijoihin, meitä on niin vähän että jokainen on arvokas.”Entä millainen on hyvä kenttähevonen?”Nykyään se on tosi vaikea sanoa. Pitää olla hieno ja osaava kouluradalla, pärjätä rataesteissä ja olla tosi nopea ja teknisesti taitava maastossa. Ja hevosella pitää olla hyvä pää, sen on itse haluttava mennä maastossa. Kun katsoo huipulla pärjäävien hevosten sukuja, niin eipä siellä ole mitään punaista lankaa, että tämän oriin jälkeläisistä tulee hyviä kenttähevosia. 1-2* tasolla pärjää vielä hyvin perusratsastetulla tavishevosella, mutta siitä ylöspäin tavishevonen ei enää riitä. Ja kun ajattelee, että Englannissa kv-kisoissa 2*-3* luokissa saattaa olla 150 lähtijää, niin ilman hyvää koulutulosta sä olet sitten sijalla 87. Kaikkien osa-alueiden pitää nykyään onnistua.”Miten oma ratsastuksesi?”Ferrohan on eläkkeellä. Mulla on yks 5-vuotias, Exceptions Lewinny (Levisonn – Shannondale Sarco St Ghyvan), sillä olen nyt mennyt seitsemän BE90 ja BE100 luokkaa, ja saanut sijoituksen niistä kuudessa.”Mistä hevonen on sinulle tullut?”No kuule Porista!” nauraa Swindells ja jatkaa:”Se on Wilhelmiina Poikkeuksen kasvattama, ja hän soitti mulle jo, kun varsa oli 5 päivää vanha että ”tää ehkä sopis paremmin sulle!” Se oli jo karannut monta kertaa aitauksestaan ja muutenkin osoittautunut aika vintiöksi. Se tuli mulle vuotiaana ja nyt sitten 5-vuotiaana se aloittelee kisauraansa. Se on erittäin lupaava.”Miten nyt viikonloppuna, montako ratsukkoa valitaan maajoukkuerenkaaseen?”En halua lyödä lukkoon mitään tarkkaa ratsukoiden määrää. Hevosten kanssa tilanteet aina elävät. Haluan rakentaa joukkuehenkeä ja rohkaista mukaan kaikki potentiaaliset”, päättää Swindells..Kouluratsastuksen maajoukkuerenkaiden valinnat julki – Mila ja Pihla Pietarila ovat jo maajoukkueveteraaneja