Kenttäranking 2025: Axel Lindbergillä oli vuosien vuosi - "Kuorma-auto meni lunariin, mutta pääsääntöisesti aika tyytyväinen kauteen"

1. Axel Lindberg

Axel Lindberg on urakoinut kolmella hevosellaan elämänsä kautta ja vei nimiinsä luonnollisesti myös senioreiden SM-kullan. Itse hän toteaa, että alkukaudella "takkusi", mutta se johtui vain siitä, että hänen hevoskuljetusautonsa rikkoutui niin pahasti, että meni lunastukseen. Lindberg pärjäili kevätkauden vuokraamalla autoa pitkiin Euroopan reissuihin, mutta se osoittautui niin hankalaksi, että Lindberg päätti keskittyä nuoriin hevosiinsa Suomessa.

"Kai tämä paras kausi ikinä kuitenkin oli", 28-vuotias sipoolainen sanoo. Loppukaudesta hän hankki uuden autonkin ja kisamatkat suuntautuivat jälleen keskemmälle Eurooppaa.

Jotain jäi myös kaivelemaan.

"PM-kisassa jäin puoli pistettä pronssista, se harmitti."

Toinen harmitus tuli Strzegomissa syyskuussa, jossa Lindberg hyppäsi pitkässä kolmessa tähdessä väärän esteen, mikä vei Quelle Bonnella kvaalin pitkään neloseen sivu suun. Tulos myöhemmin kuitenkin saatiin.

Lindberg oli loppukaudesta Quelle Bonnella lyhyessä neljässä tähdessä upeasti toinen, vain 2,2 pistettä voittajalle hävinneenä.

Quelle Bonne on myös Lindbergin Aachenin MM-hevonen tulevan vuoden elokuussa. Tarvittava kvaali on pitkästä neljästä tähdestä vielä ratsastettava.

"Keväällä on monta vaihtoehtoa mistä lähdetään liikkeelle."

Myös Bonapartis on varteenotettava isoihin luokkiin, mutta toistaiseksi se on vielä liian varovainen maastoesteillä, jonka seurauksena se ylihyppää reippaasti ja väsyttää itsensä. Se oli ratsuna PM:issä, joissa Suomen joukkue sijoittui neljänneksi.

"Jos risuesteen hyppää kiinteänä esteenä, ja 30 senttiä vielä yli sen mitä tarvii, hypystä tulee aika iso", Lindberg kuittaa.

2. Sanna Siltakorpi

Warendorflainen Sanna Siltakorpi oli Suomen ainoa edustaja senioreiden EM-kisoissa. Blenheimissä Bofey Clickille tuli ohimeno huippuvaikeassa maastossa. Click jäi pienikokoisena hevosena lähestymisessä vähän kauaksi ja luiskahti esteen ohi. "Se oli sellanen vähän hölmö virhe. Sellanen luiskahdus", Siltakorpi totesi.

Vaihtoehtoreitti tiesi miinuspisteitä estevirheen, 20 pisteen lisäksi. EM-suoritus ei kuitenkaan ollut huono, sillä näinkin loppusijoitus oli kuitenkin 36.

Clickin rinnalla Siltakorpi nostaa toista hevostaan Choco Chinoa kohti isoja luokkia. Tässä vaiheessa ollaan vielä lyhyessä kolmessa tähdessä.

3. Hedwig Wikström

Hollantiin asettautunut Hedwig Wikström on kilpaillut pääasiassa oriillaan Ibsen, joka nousi ensin heinäkuussa Jardyssa ehjällä suorituksella pitkään kolmeen tähteen ja otti sijoituksen 12 lukemin 38,8. Lokakuussa oli edessä ensimmäiset kaksi lyhyen neljän tähden starttia, joista ei vielä tullut onnistumista.

Tammat Lawesta ja Chiara's Charm aloittivat aikaisin keväällä, mutta joutuivat loukkaantumisten takia siirtymään loppukaudeksi syrjään. Nyt ne ovat kunnossa taas, joten Wikströmillä on kolmen kansainvälisen hevosen kaarti käytössään kaudelle.

Wikström tähtää kaudella U25-ikäluokan Euroopanmestaruuksiin.

4. Nelli Pekkarinen

Takana tulee Nelli Pekkarinen, joka teki Avoca Alchemistilla nousun kesäkuussa Strzegomissa ensin pitkään kolmeen tähteen, josta sai kvaalituloksen 46,3 ja sijan 11, ja myöhemmin lokakuussa lyhyeen neljään tähtee. Hän aloittaa nyt ensimmäisen seniorivuotensa vakiinnuttamalla neljän tähden tason. Pekkarinen oli nuorten EM-kisoissa Strzegomissa elokuussa sijalla 26.

U25 EM:t ovat kiinnostava myös Pekkarisen kohdalla.

5. Lumi Joutsen

Lumi Joutsen ja Louie Bracciole olivat syyskuussa Össjön PM:issä sijalla 16 lyhyessä kolmessa tähdessä ja starttasivat loppukaudesta vielä toisen lyhyen kolmosen. Ratsukko otti myös hopeaa senioreiden SM-kisassa.