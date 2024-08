Lotta Lamberg ja viime kesän EM-ratsu Come in like A Rose. Kuva: Pompomompo

Ratsastusuutiset Kenttäratsastaja Lotta Lamberg palaa Suomeen – "En tiiä, jos on yhden talven Suomessa, tekeekö mieli olla siellä pidempään" Nuorten vuosien jälkeen ilman neljän tähden hevosta ei ole konkreettisia tavoitteita, joten on hyvä aika tulla vähäksi aikaa Suomeen.