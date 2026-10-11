Kenttäratsastaja Sakari Tuukkaselle neljä rataesteiden luokkavoittoa Tampereella

Tampereen Lemmikkimessujen yhteydessä järjestettiin ensimmäistä kertaa esteratsastuskilpailut. Hiljattain 17 vuotta täyttänyt Sakari Tuukkanen lähti Tampereen uudesta Horse Event -kilpailusta kotiin neljän ykkössijan kanssa.Tuukkanen voitti sekä lauantain että sunnuntain pääluokat hevosella Gregory Green (Eldorado van de Zeshoek - Zymbal 74), joka muistetaan parin vuoden takaa Jone Illin kisahevosena. Lisäksi ratsastaja voitti molempien päivien metrin luokat hevosella Max G (Harley VDL – Triomphe).Gregory Green on ollut Tuukkasen ratsastettavana vajaan vuoden, ja yhteistyö on lähtenyt sujumaan hyvin.”Me on ponivuosina tehty yhteistyötä TEHO-ratsujen kanssa, ja kun Pia Larsen soitti ja tarjosi Gregorya, eli Kekeä, mulle, niin ilman muuta halusin sen. Kenttäratsastushan on mun ykköslaji ja kyllä Keke on osoittanut lahjoja myös siihen. Se on esteälykäs ja tosi rauhallinen radalla, rauhoittaa ratsastajaakin, jos jännittää”, ratsastaja kertoo.Sakari Tuukkasta valmentavat Kaisu Rukko ja Henrikki Pajulahti.”Maajuokkuevalmentajahan on vielä auki, mutta eiköhän se selviä tässä.”Kilpailun puitteet ja järjestelyt saivat kehuja.”Kyllä kannattaa kaikkien tulla kokeilemaan! Kun on tarjolla pienempiä luokkia, pääsee ratsastamaan vähän isomman yleisön edessä. Pohjat ja radat oli molemmat sikahyviä.”Radat Tampereella oli suunnitellut Aki Ylänne..Tuukkanen käy toista vuottaan Tampereella Sammon urheilulukiossa, ja satsaa tosissaan ratsastukseen.Mikä sinusta tulee isona?”No ei voi kyllä tietää vielä! Olen varma että hevoset tulee olemaan mun elämässä aina, mutta ehkä en pelkästään niiden varaan halua jäädä. Varmaan yritän lukion jälkeen kauppakorkeaan. Ja toivon että mulla on jonain päivinä oma yritys. Mun vanhemmat on molemmat yrittäjiä, se tulee varmaan sieltä.”Seuraavaksi näillä näkymin ovat vuorossa kisat Ypäjällä.”Joo, nyt kun kenttäkausi on ohi, niin on ihan kiva mennä myös rataesteitäkin”, päättää Tuukkanen ja jatkaa kotimatkaansa hevosautossa äitinsä ja kahden hevosensa kanssa..Tulokset täällä. .Kristupas Petraitis voitti, mutta Petra Heikkinen oli hyvä kakkonen Tallinnan maailmancupissa .Petri Korhosen SM-mitali vaarassa, hevosesta löytyi DMSO:ta – "Eniten epäilen Ypäjän vesiletkua, jolla kaikki lotraa".Nuoren Remy Aertsin viikonloppujen viikonloppu Opglabbeekissa – kolme kv-voittoa