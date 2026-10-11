Gregory Green on Jone Illin entinen kilparatsu.
Gregory Green on Jone Illin entinen kilparatsu. Kuva: Tuukkasen arkisto
Ratsastusuutiset

Kenttäratsastaja Sakari Tuukkaselle neljä rataesteiden luokkavoittoa Tampereella

Lemmikkimessut ovat uudistuneet ja tarjonneet mahdollisuuden aluetason kilpailuun isomman yleisön edessä.
Julkaistu
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